Si avvicina alla ex e ai tre figli nonostante il divieto: arrestato a Udine

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Udine dopo essere stato trovato a pochi metri dall’abitazione della ex compagna mentre parlava con lei e con i loro tre figli, nonostante fosse sottoposto a un divieto di avvicinamento.

L’intervento è avvenuto intorno alle 19 di ieri, 15 settembre, nella zona sud della città. Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, impegnata in un servizio di prevenzione, ha notato il 36enne sulla pubblica via insieme alla ex compagna e ai tre figli.

Il controllo dei Carabinieri

I militari hanno proceduto al controllo, accertando che l’uomo, straniero e senza fissa dimora, era destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna e ai figli, misura emessa dal Tribunale per i Minorenni di Trieste.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il 36enne era già noto ai militari per precedenti episodi di violenza nei confronti degli ex familiari. L’uomo è stato quindi arrestato per l’ipotesi di violazione della misura cautelare. È stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine, in attesa dell’udienza con rito direttissimo prevista per questa mattina.