La società friulana Hidra sbarca nel Metaverso.

La società benefit friulana Hidra, specializzata in consulenza strategica sostenibile, ha avviato una collaborazione con TechStar, realtà italiana Metaverse Enabler che sviluppa soluzioni di Metaverso per accompagnare le aziende nella loro Virtual Transformation. L’obiettivo è la creazione di un ambiente virtuale evoluto nel quale ospitare partner e clienti per sessioni di training e formazione in ambito di sostenibilità.

Hidra ha una mission ambiziosa: accompagnare le aziende verso uno sviluppo sostenibile, puntando sulla Strategia delle 3 P: Profit, People, Planet. Essere sostenibili è l’elemento strategico su cui le organizzazioni dovrebbero investire per guidare le loro politiche aziendali. Questo implica un cambio di paradigma: per creare valore è necessario partire dalla valorizzazione delle persone, rispettando l’ambiente e pensando di donare a chi viene dopo di noi un sistema migliore di quello di oggi.

La partnership con TechStar è nata per mettere a frutto il valore della tecnologia come driver fondamentale per sviluppare servizi innovativi e scalabili, in coerenza con i principi della sostenibilità. Questo grazie alla piattaforma della società Metaverse Enabler.

Il Metaverso di Hidra sb, disponibile sulla piattaforma Meta Presence, riproduce le caratteristiche reali dell’ufficio fisico della società: la magnolia secolare, il parco e le spaziose sale per ospitare professionisti e clienti. Proprio qui verranno organizzate sessioni di approfondimento e progetti speciali di team building per stakeholder interni ed esterni all’azienda.

“Grazie alla nostra piattaforma Meta Presence abbiamo realizzato uno spazio virtuale 3D nel quale dare la possibilità a tutti, clienti, partner e stakeholder, di incontrarsi e vivere assieme le esperienze immersive dell’universo di Hidra. La MetaRoom consentirà ai suoi ospiti di accedere alle attività organizzate dall’azienda, stando tranquillamente in remoto, ma con un’esperienza coinvolgente, interattiva e di qualità, come in presenza”, spiega Marco Zanuttini, fondatore e ceo di TechStar.

“Essere pionieri in un mondo che evolve ci rende orgogliosi e HIDRA SB cavalca il cambiamento, entrando nel Metaverso. La MetaRoom di HIDRA SB offrirà la possibilità di accedere alla nostra azienda in 3D, condividendo un’esperienza immersiva e stimolante. Daremo il via ad attività legate alla formazione, alla consulenza e agli eventi anche per sviluppare nuove partnership. Lo riteniamo uno strumento innovativo per potenziare il valore del brand, la notorietà e il senso di appartenenza”, spiega Francesco Lagonigro, Founder e ceo di Hidra.