Francesca Bardelli Nonino fra i premiati di Italy Ambassador Awards

Francesca Bardelli Nonino è stata proclamata fra i premiati di Italy Ambassador Awards nella categoria Best Food&Beverage, primo premio italiano per content creator, blogger e comunicatori impegnati nella promozione del turismo e del Made in Italy.

Francesca è la sesta generazione della famiglia Nonino, responsabile della comunicazione web e corresponsabile con la zia Elisabetta Nonino del mercato americano della Nonino Distillatori. Nipote di Benito Nonino – il ‘padre della grappa’ italiana – che con la sua famiglia ha rivoluzionato il modo di produrre e presentare la Grappa in Italia e nel Mondo creando il 1 Dicembre 1973 la Grappa di singolo vitigno, il Monovitigno® Nonino, traformando la Grappa “… da Cenerentola a Regina…” [London School of Economics LSE Business Review 2017].

La premiazione.

Alla Stazione Leopolda, oltre 150 creator provenienti da tutta Italia e dal mondo hanno animato l’evento che ha visto premiate varie categorie. La giuria di professionisti era composta da relatori ed esperti fra cui Gonzalo Ceballos (Ente Spagnolo del Turismo Roma), Gionata Tedeschi (Gruppo 24 ORE), Assunta Timpone (L’Oréal Italia) e Rossella De Stefano (Mixer).

L’Italy Ambassador Award rappresenta un riconoscimento di grande prestigio, volto a valorizzare l’eccellenza e la professionalità di coloro che diffondono nel mondo la bellezza, la cultura e le qualità del Made in Italy, contribuendo a rafforzare l’immagine del Paese attraverso contenuti di valore. La missione del premio è sostenere chi, con dedizione e competenza, promuove un’Italia autentica, ricca di sapori, tradizioni e innovazione.

Francesca Bardelli Nonino ha saputo distinguersi grazie alla capacità di reinterpretare in chiave contemporanea la comunicazione di un prodotto storico come la grappa, mantenendo salde le radici della tradizione e dell’innovazione, alla ricerca dell’assoluta qualità e, allo stesso tempo, avvicinando un pubblico globale ai valori del saper fare italiano.

La sua carriera unisce formazione accademica e visione internazionale. Dopo la laurea magistrale in Economia e Gestione Aziendale, arricchita da un semestre alla Yonsei University di Seoul e da un tirocinio in illyCaffè, Francesca è entrata in Nonino Distillatori come Brand Ambassador, affrontando parallelamente percorsi professionali e formativi dedicati alla comunicazione digitale, all’esperienza utente e alla cultura del beverage.