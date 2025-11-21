Il mito Neil Young fa tappa in Friuli: è uno dei due soli concerti in Italia

Il concerto di Neil Young in Friuli, a Villa Manin.

È ufficiale: Neil Young, una delle leggende viventi della musica mondiale, sarà protagonista di un concerto esclusivo in Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento si terrà il 16 luglio 2026 a Villa Manin di Codroipo, nell’ambito del programma “GoToPordenone&Friends”. Si tratta dell’unica data italiana nel Nord Italia (e una delle sole due previste nel nostro Paese) destinata a richiamare appassionati da tutta l’area alpino-adriatica, inclusi fan austriaci, sloveni e croati.

Love Earth Tour 2026: 60 anni di musica

Il concerto fa parte del Love Earth Tour 2026, che vedrà Neil Young accompagnato dai Chrome Hearts: Spooner Oldham (tastiere), Micah Nelson (chitarra e cori), Corey McCormick (basso e cori), Anthony LoGerfo (batteria) e lo stesso Neil Young (voce, chitarra e piano). Il tour europeo partirà il 19 giugno da Manchester e toccherà le principali città del continente.

“Continuano i grandi concerti in Friuli Venezia Giulia – ha dichiarato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga –. Dopo i Gorillaz, arriva Neil Young, un artista che ha scritto e continua a scrivere la storia della musica mondiale. Con “GoToPordenone&Friends” vogliamo offrire eventi di livello internazionale e promuovere il nostro territorio”.

Un’artista leggendario

Neil Young è considerato uno dei cantautori più influenti del secondo ’900. Con oltre sei decenni di carriera, ha lasciato un’impronta indelebile su folk, rock e grunge, dai Buffalo Springfield ai grandi successi solisti e alla collaborazione con Crosby, Stills & Nash.

Due volte inserito nella Rock & Roll Hall of Fame, vincitore di numerosi Grammy e Juno Awards e autore di milioni di dischi venduti nel mondo, Neil Young ha scritto pagine indimenticabili della storia della musica. Album come Harvest, After the Gold Rush, Zuma e Ragged Glory e brani come Heart of Gold, Old Man e Harvest Moon sono ormai parte del patrimonio culturale globale.

Biglietti e prevendite

I biglietti saranno disponibili online dalle ore 10:00 di venerdì 28 novembre 2025 su Eilo.it, Ticketone.it e sul circuito internazionale Eventim (Eventim.si, Eventim.hr, OeTicket.com).

Prevendita speciale Neil Young Archives: dalle 10:00 di lunedì 24 novembre

Presale Virgin Radio: dalle 10:00 di mercoledì 26 novembre

Prezzi dei biglietti:

PIT in piedi: € 113 + dp

Posto unico in piedi: € 78 + dp

Tribuna bassa: € 104 + dp

Tribuna alta: € 86 + dp