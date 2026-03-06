Un Testimone, 120 km e una terra intera: ecco la Furl-Run, la corsa dell’orgoglio friulano

Il prossimo 12 aprile 2026, il Friuli si prepara a vivere una giornata senza precedenti che unirà sport, cultura e identità in un unico grande abbraccio collettivo: parte la prima edizione della Furl-Run, la “corsa per il friulano”, un evento inedito organizzato dall’Associazion Sportive Furlane (ASF). La carovana festante percorrerà 120 chilometri partendo all’alba dalla Basilica di Aquileia per raggiungere, dodici ore dopo, il traguardo di Gemona.

Il Testimone: il cuore dell’identità friulana

Al centro della manifestazione non c’è il cronometro, ma un oggetto dal profondo valore simbolico: un testimone. Simile (come scopo) alla fiaccola olimpica, sarà ornato con l’aquila e la bandiera del Friuli e passerà di mano in mano ogni chilometro, rappresentando la vicinanza e la riconoscenza verso la propria terra.

Al suo interno, il testimone custodirà un manoscritto, redatto da tre intellettuali friulani, che contiene un messaggio rivolto alla cultura, al popolo e alla lingua friulana. Il testo rimarrà segreto fino all’arrivo a Gemona, previsto per le ore 18:30, quando verrà finalmente letto ad alta voce davanti alla comunità.

Una staffetta corale tra 26 Comuni

La Furl-Run nasce come un progetto profondamente inclusivo e per questo l’Associazion Sportive Furlane ha scelto che la partecipazione sia libera, gratuita e priva di obblighi di registrazione. Non si tratta di una gara competitiva, ma di una corsa popolare aperta a tutti, dove il ritmo sarà costante e accessibile, tarato su un passo di 6 minuti al chilometro.

Il percorso toccherà 26 Comuni aderenti all’ACLiF, che vedranno il passaggio della corsa nelle loro piazze principali. Ecco l’elenco completo dei territori attraversati: Aquileia, Terzo, Cervignano, Ruda, Aiello, San Vito al Torre, Visco, Trivignano, Santa Maria la Longa, Bicinicco, Mortegliano, Lestizza, Pozzuolo, Campoformido, Pasian di Prato, Udine, Tavagnacco, Pagnacco, Moruzzo, Fagagna, Rive d’Arcano, San Daniele, Maiano, Buja, Artegna e Gemona.

L’atmosfera sarà quella di una grande festa itinerante: un furgone con DJ e vocalist aprirà il corteo dettando il ritmo, mentre la sicurezza sarà garantita da una scorta di motociclisti e da un’ambulanza in coda. Il passaggio sarà celebrato dagli accompagnatori ufficiali “I Furlans a Manete” e dagli Sbandieratori Leon Coronato di Spilimbergo.

La Lotteria e i portatori del testimone.

Sui 120 km complessivi, 26 sono già stati assegnati alle amministrazioni degli altrettanti Comuni attraversati, che porteranno il testimone. Gli altri 94 portatori saranno invece scelti attraverso l’acquisto dei biglietti di una speciale lotteria. Chi vuole essere “tedoforo” alla Furl Run, dovrà comprare 50 biglietti (al costo di 2 euro l’uno).

La lotteria è pensata non solo per i singoli, ma anche per aziende e associazioni del territorio. I premi, data la volontà di valorizzare il territorio, saranno rigorosamente “tipicamente friulani”, ovvero prodotti locali che saranno poi consegnati ai vincitori durante la festa finale a Gemona. Ovviamente, la partecipazione alla lotteria (il cui ricavato andrà all’Associazion Sportive Furlane per sostenere le sue attività) è volontaria e non è obbligatoria per partecipare alla corsa.