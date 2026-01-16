Quel segreto sepolto a Venzone: al via le riprese della nuova serie thriller Rai

Le riprese della serie inizieranno a Venzone.

Sei anni di ricordi cancellati, un borgo isolato e una comunità sospesa tra memoria e mistero: è questo l’inquietante scenario di Memoriæ, la nuova serie thriller coprodotta da Rai Fiction e Filmclub Distribuzione, le cui riprese prenderanno il via il 19 gennaio a Venzone e in altre località del Friuli Venezia Giulia.

La trama.

Ambientata tra le montagne italiane, Memoriæ prende avvio da un evento catastrofico: a seguito di una frana, gli abitanti di Vallata (nella realtà il borgo medioevale di Venzone) si ritrovano privati di sei anni della propria memoria. Mentre una rigida quarantena li separa dal resto del mondo, Matteo (Dario Aita), uno spericolato fotoreporter e Alma (Gaia Messerkinger), una dottoressa dal passato travagliato, cercano di capire se il disastro abbia riportato alla luce qualcosa di sepolto nella terra o nei recessi più profondi della mente.

Con un concept originale e fortemente contemporaneo, tra mistero, dramma psicologico e thriller, Memoriæ indaga i temi dell’identità, memoria e costruzione del sé: in una comunità rurale apparentemente immobile, il vuoto lasciato dai ricordi perduti apre domande su chi siamo senza il nostro passato.

Cast e creatori

La serie è scritta da Gaetano Colella, Andrea Simonetti e Isabella Aguilar, autori già noti per titoli come Tutto può succedere, Baby, Dieci Inverni, The Place e Follemente. Alla regia, Aguilar e Cosimo Alemà portano la loro esperienza televisiva e cinematografica: Alemà è conosciuto per Zeta – una storia hip-hop e la prossima serie Rai Estranei.

Tra i protagonisti, Dario Aita si distingue per la lunga carriera in serie di successo come L’Allieva, Noi, Un Professore, Il cacciatore e La mafia uccide solo d’estate, oltre a ruoli cinematografici come quello in Parthenope di Paolo Sorrentino. Al suo fianco, Gaia Messerklinger, già vista in Don Matteo, Cuori, Le indagini di Lolita Lobosco e Il paradiso delle Signore, e Anna Godina, diplomata al Piccolo di Milano e già nota per serie come Don Matteo e Noi siamo leggenda.

Un ruolo di rilievo è affidato a Roberto Citran, che interpreta un ex sindaco coraggioso; l’attore, candidato ai David di Donatello 2025 per Berlinguer – La grande ambizione, vanta una lunga carriera cinematografica e televisiva, con partecipazioni a film come Conclave, Le città di pianura e La valle dei sorrisi, e a serie come Libera, La porta rossa, Nero a metà e In arte Nino.

Produzione e riprese

Prodotta da Filmclub Distribuzione e Rai Fiction, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission e PromoTurismoFVG, la serie sarà girata tra il 19 gennaio e il 28 marzo 2026. Al termine delle riprese, Memoriæ sarà disponibile su Rai Play, portando sullo schermo una storia che unisce mistero, identità e memoria, ambientata tra le suggestive montagne e borghi storici della regione.