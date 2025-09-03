Il Friuli taglia il traguardo dei 100mila ettari di boschi sostenibili

Crescono i boschi pubblici certificati in Friuli.

Il Gruppo per la gestione forestale sostenibile del Friuli Venezia Giulia gestito dalla Delegazione Regionale di UNCEM tocca quota 100.000 ettari, 100.273 per la precisione, grazie all’aumento della superficie certificata e alla crescita del numero di aderenti, arrivati a quota 65 grazie all’ingresso di quattro nuovi soci.

Sono le cifre di assoluto rilievo che attestano la crescita del Gruppo e sono state certificate al termine dell’audit conclusosi a fine giugno da parte dell’ente certificatore esterno CSQA. Questa sorveglianza annuale ha previsto attività di verifica che hanno compreso anche la visita delle aree pianificate e l’analisi della gestione della documentazione inerente a progetti di taglio e vendite di materiale.

I nuovo aderenti e i boschi certificati.

I quattro nuovi aderenti sono il Comune di Amaro, che ha superficie boscata in gestione certificata pari a 1.284 ettari, il Comune di Tramonti di Sotto (3.702), il Comune di Venzone (1.443) e l’Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale – Assoten (234 ettari).

Il Gruppo di 65 membri possiede un totale di 85 proprietà forestali pianificate. La superficie (boscata netta) complessiva del Gruppo è incrementata così a ettari 100.273,8749 (da 93.690,6021 precedenti) anche per effetto delle rettifiche alle superfici di proprietà già aderenti che hanno adottato nel periodo considerato una nuova revisione del proprio Piano di Gestione Forestale.

Raggiunti due obiettivi.

“Quest’anno il Gruppo ha raggiunto due obiettivi che si era posto nel tempo: l’adesione di tutti i Comuni della Carnia e di tutti i Comuni del Parco delle Prealpi Giulie. Inoltre, c’è stata ulteriore estensione verso i Comuni della montagna pordenonese e c’è l’approdo sul territorio del Montasio. Viene inoltre consolidata la terza posizione nazionale contando la superficie certificata, alle spalle delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano – ha affermato Ivan Buzzi, Presidente Uncem FVG -. Il risultato ottenuto, oltre che rappresentare l’ottimo lavoro fin qui svolto a beneficio del territorio, risponde allo scopo di crescita che il Gruppo si è dato”.

Un esempio per tutto il Paese.

“L’azione dell’Uncem Friuli Venezia Giulia sulla certificazione forestale con PEFC è importantissima. Si dà piena attuazione a un punto centrale della Strategia forestale nazionale, nata dalla legge sulle foreste del 2018. Il lavoro della Delegazione è importantissimo anche quale esempio per altre Uncem regionali. La superficie forestale ha urgenza di pianificazione e certificazione in tutto il Paese, come Uncem rileva nel Rapporto Montagne Italia. La strada del Friuli Venezia Giulia è quella giusta, a vantaggio delle imprese, delle comunità locali, dei servizi ecosistemici che il bosco genera solo se gestito e valorizzato”, evidenzia Marco Bussone, Presidente Uncem nazionale e Presidente PEFC Italia.

I membri del Gruppo sono proprietari o gestori di boschi ubicati nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, soci “ordinari” o “sostenitori” di U.N.C.E.M. Il Gruppo per La Gestione Forestale Sostenibile del Friuli Venezia Giulia l’anno scorso ha celebrato i 20 anni di certificazione PEFC per la gestione forestale sostenibile.