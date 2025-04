Prosegue con crescente partecipazione il ciclo di incontri “Giovedì prima di tutto”, un progetto culturale avviato nel 2023 da PrimaCassa Fvg con l’obiettivo di offrire alla comunità momenti di confronto su temi attuali e rilevanti, attraverso la voce di esperti, giornalisti, ricercatori e protagonisti della società civile. Giunto al suo 15° appuntamento, il format si è affermato come un punto di riferimento per chi desidera approfondire, riflettere e interrogarsi sul presente.

Il nuovo incontro, in programma giovedì 10 aprile alle ore 18 presso l’Auditorium Comunale di Talmassons (UD), si concentra su un tema cruciale: come mantenere un pensiero critico in un’epoca di manipolazione informativa e avanzamento tecnologico accelerato. Il titolo della tavola rotonda è “Il pensiero critico nell’era della manipolazione e dell’Intelligenza Artificiale: istruzioni per l’uso”.

A moderare la serata sarà la giornalista Monica Bertarelli, che dialogherà con tre ospiti di rilievo, esperti del settore, vale a dire Fabio Chiusi, giornalista e Ricercatore Associato ad AlgorithmWatch, che, con l’intervento “L’AI è ovunque: è un bene o un male?”, offrirà una panoramica sulle implicazioni sociali, politiche ed etiche dell’intelligenza artificiale, oggi sempre più presente nella nostra quotidianità. Sul palco ci sarà anche Daniela Larocca, Vice caposervizio progetti multimediali al Messaggero Veneto: parlerà di “Il giornale locale 3.0: perché il digitale è la vera sfida”, analizzando come l’informazione territoriale stia evolvendo nell’era del web e dei social media. Il terzo relatore dell’incontro sarà Davide Sciacchitano, giornalista ed esperto di educazione ai media digitali, che interverrà su “Per un pensiero libero: la sfida dell’educazione digitale”, sottolineando il ruolo fondamentale della formazione per contrastare la disinformazione e coltivare una cittadinanza consapevole.

“In questo incontro – anticipa il presidente di PrimaCassa FVG Giuseppe Graffi Brunoro – grazie agli interventi di esperti del settore, proveremo a tracciare delle “istruzioni per l’uso” del pensiero critico nell’era dell’Intelligenza Artificiale e della manipolazione globale. Viviamo immersi in una realtà in cui l’informazione è costante e spesso invisibile e in questo contesto, il pensiero critico diventa una bussola indispensabile. Serve a orientarci tra verità e manipolazione, tra informazione e propaganda, tra opportunità e pericoli. Come per tutti gli incontri del Giovedì prima di tutto , anche in questa occasione vogliamo offrire alla comunità la possibilità di accrescere la consapevolezza su argomenti così attuali e delicati”

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’occasione preziosa per riflettere su come difendere la libertà di pensiero in un mondo sempre più interconnesso e complesso.

Ingresso libero con prenotazione al link https://www.primacassafvg.it/eventiprimacassa/eventi/main_event. Al termine dell’incontro, come di consueto, il pubblico potrà partecipare al buffet aperto a tutti.