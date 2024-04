Ritorna l’edizione 2024 di Romans Langobardorum.

L’Associazione “Invicti Lupi” è orgogliosa di presentare la dodicesima edizione della rievocazione storica “Romans Langobardorum”, che prenderà vita a Romans d’Isonzo presso i laghi Fipsas nelle giornate del 7-8-9 giugno 2024.



Il tema dell’edizione 2024 sarà “Grimoaldo, il primo re friulano”. Andremo così a scoprire nel dettaglio la storia di questo guerriero che diverrà il primo re longobardo nato nella nostra regione e che porterà il regno longobardo ad una stabilità e forza mai avute in precedenza: vogliamo riportare in vita nella memoria del pubblico uno degli illustri antenati nati in questa terra. All’interno di Romans Langobardorum prenderà vita la terza edizione del simposio di scultura e forgiatura “Faber Langobardorum” che vedrà vari artisti cimentarsi nella creazione di opere d’arte con il legno, il ferro e materiali di riciclaggio. Oltre ad essi avremo anche la presenza di diversi altri artigiani ed artisti che saranno al lavoro su diversi materiali (bronzo, ceramica, lana) e che coinvolgeranno i visitatori attraverso approfondimenti culturali e divulgativi. Verrà inoltre realizzata la terza edizione dei “Giochi tribali longobardi”: il pubblico potrà così assistere ai giochi storici e alle prove atletiche che venivano disputate quindici secoli fa tra le tribù longobarde.



Romans Langobardorum si presenta come la più grande rievocazione storica longobarda presente sul territorio europeo: un traguardo raggiunto con impegno e tenacia nel corso di questi 12 anni grazie al grande lavoro di Invicti Lupi e all’importante rete di sinergie e collaborazioni che abbiamo creato.



“Romans Langobardorum” offrirà a tutti i visitatori un’immersione a 360 gradi nel periodo storico longobardo e ciò avverrà attraverso l’allestimento di una grande area storica contenente varie ricostruzioni di accampamenti e variegate attività di living history gestite dai 22 gruppi di rievocatori storici provenienti da varie regioni d’Italia e d’Europa (Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Cechia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria); la conferenza di sabato 8 giugno tenuta dal dott. Nicola Bergamo che parlerà de “La spedizione di Costante II, tra paganesimo e il culto di San Michele”; spettacoli ed esibizioni di combattimento storico; musica dal vivo con le esibizioni nordic-folk dei “Ragnarók”; un’area ristoro ottimamente rifornita; la presenza di un’area per le mostre artistiche e fotografiche ed in contemporanea l’ex-tempore fotografica “Romans Langobardorum, scorci dal passato”; un’area dove poter conoscere gli animali della “Piccola fattoria Cumugnai” di Aquileia; una mostra di falconeria con esibizioni e didattiche a cura degli “Acrobati del Sole” di Cividale del Friuli; competizioni sportive nelle due giornate; un’immersione nelle lavorazioni artigianali dell’epoca nell’area predisposta per il simposio; la presenza di un mercato artigianale e di un’area didattica per bambini e ragazzi; un ambiente naturale selvaggio e spettacolare.



All’interno della dodicesima edizione della rievocazione verrà presentato il nuovo docufilm lungometraggio dal titolo “Langobardi – Grimoaldo, il primo re friulano”. Il nuovo prodotto cinematografico, una produzione di Invicti Lupi con alla regia Sandra Lopez Cabrera, farà luce su questo importante personaggio storico friulano attraverso un equilibrato mix tra storia, archeologia e fiction. La presentazione del documentario verrà effettuata nella serata di sabato 8 giugno.