La cerimonia del Graduation Day per 900 laureati UniUd.

Cinquemila persone hanno animato ieri pomeriggio lo Stadio Friuli–Bluenergy Stadium per la quinta edizione del Graduation Day dell’Università di Udine. Oltre 900 laureati, accompagnati da colleghi, familiari e amici, hanno partecipato all’evento insieme a un centinaio di docenti e una settantina di volontari del personale universitario. L’iniziativa celebra il percorso di studi e il conseguimento del titolo da parte dei laureati tra ottobre 2024 e luglio 2025, con un riconoscimento speciale per i migliori di ogni corso di studio.

Dopo i saluti di Alberto Rigotto, direttore amministrativo dell’Udinese Calcio, e del rettore Roberto Pinton, la cerimonia ha visto i laureati sfilare uno a uno a bordo campo, dalla curva nord fino alla tribuna centrale, dove hanno ricevuto la pergamena di laurea e un piccolo presente dal rettore Pinton, dal prorettore Andrea Cafarelli e dal delegato per la didattica Agostino Dovier, affiancati dai direttori di dipartimento e dai coordinatori dei corsi di studio. A conclusione, il tradizionale canto corale dell’inno universitario “Gaudeamus igitur” e il lancio collettivo del tocco hanno suggellato la festa, coinvolgendo laureati, docenti e rettore.

“Il “mio” quinto e ultimo Graduation Day nelle vesti di rettore – ha commentato Roberto Pinton – è stato davvero emozionante. Ho provato orgoglio e gratitudine verso i nostri studenti, le loro famiglie e tutta la comunità universitaria. Mai come quest’anno la partecipazione dei docenti e del personale è stata così ampia, rendendo questo evento unico in una cornice straordinaria come lo Stadio Friuli. Ringrazio l’Udinese Calcio per la magnifica ospitalità e auguro ai nostri laureati un futuro ricco di soddisfazioni e felicità”.