E’ andata in scena domenica 17 agosto a Rosolina Mare, in un gremitissimo Piazzale Europa, la finale regionale del Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna del celebre concorso “Il Più Bello d’Italia”, ideato dal patron Silvio Fasano. L’evento ha radunato circa 1.500 spettatori, decretando i nomi dei finalisti che accederanno all’attesissima Finale Nazionale di Alassio, in programma domenica 24 agosto.

Moltissimi i concorrenti che hanno partecipato a questa edizione e i bellissimi ragazzi presenti alla finale regionale che dopo essersi sfidati in tre diversi momenti di votazione casual, elegante e costume da bagno sfilando davanti ad un’attentissima giuria, hanno scoperto il verdetto.

I gemelli Antuan e Daniel Gafiatullin conquistano il titolo per il Friuli Venezia Giulia

Vincitori assoluti della serata con il titolo di più bello del Friuli, a pari merito, per la prima volta nella storia del concorso, i gemelli Gafiatullin di Udine, Antuan e Daniel. Diciassettenni, studenti del liceo scientifico, alti 1.87 m, motivati e carismatici. Antuan è attivo sui social dove pubblica contenuti fitness e motivazionali, mentre Daniel si propone come ispirazione per i coetanei, puntando su costanza e determinazione.

Le altre fasce assegnate a Il Più Bello d’Italia.

Complessivamente sono state assegnate nove fasce, che consentono ai rispettivi vincitori di partecipare alla finale nazionale: