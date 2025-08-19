E’ andata in scena domenica 17 agosto a Rosolina Mare, in un gremitissimo Piazzale Europa, la finale regionale del Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna del celebre concorso “Il Più Bello d’Italia”, ideato dal patron Silvio Fasano. L’evento ha radunato circa 1.500 spettatori, decretando i nomi dei finalisti che accederanno all’attesissima Finale Nazionale di Alassio, in programma domenica 24 agosto.
Moltissimi i concorrenti che hanno partecipato a questa edizione e i bellissimi ragazzi presenti alla finale regionale che dopo essersi sfidati in tre diversi momenti di votazione casual, elegante e costume da bagno sfilando davanti ad un’attentissima giuria, hanno scoperto il verdetto.
I gemelli Antuan e Daniel Gafiatullin conquistano il titolo per il Friuli Venezia Giulia
Vincitori assoluti della serata con il titolo di più bello del Friuli, a pari merito, per la prima volta nella storia del concorso, i gemelli Gafiatullin di Udine, Antuan e Daniel. Diciassettenni, studenti del liceo scientifico, alti 1.87 m, motivati e carismatici. Antuan è attivo sui social dove pubblica contenuti fitness e motivazionali, mentre Daniel si propone come ispirazione per i coetanei, puntando su costanza e determinazione.
Le altre fasce assegnate a Il Più Bello d’Italia.
Complessivamente sono state assegnate nove fasce, che consentono ai rispettivi vincitori di partecipare alla finale nazionale:
- 2° posto – “L’Uomo ideale Donne d’Autore”: Denni De Piero, 25 anni, di Cordenons (PN), alto 1.90, lavora nel settore industriale e sogna di diventare imprenditore nella logistica.
- 3° posto – “Il Talento più Bello”: Stefano Cinausero, 25 anni, di Valvasone Arzene (PN), geometra e aspirante bodybuilder.
- 4° posto – “Il Più Bello per il Cinema”: Andrea Marino, 25 anni, di Castelfranco Veneto (TV), laureato in Scienze Motorie, ambisce a diventare conduttore TV.
- 5° posto – “Il Più Bello per lo Sport – Fit Fashion Palestre”: Gianmarco Tricarico, 29 anni, di Asolo (TV), lavora a Milano come responsabile di pizzeria, vuole affermarsi come imprenditore e content creator.
- 6° posto – “Il Più Bello per la TV”: Alessio Cannino, 25 anni, di Molinella (BO) – rappresentante dell’Emilia Romagna – titolare di un’attività immobiliare, ballerino di salsa e bachata, sogna il successo imprenditoriale.
- 7° posto – “Il Più Bello per la Moda”: Nicholas Vianello, 21 anni, di Mogliano Veneto (TV), bagnino di salvataggio, sogna una carriera nell’Alta Moda.