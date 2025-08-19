Scivola e si ferisce ad un piede: donna soccorsa a Sappada

Nel primo pomeriggio di ieri, un’escursionista è rimasta ferita lungo il sentiero 317, che dal Passo dell’Arco scende verso la località Ziegelhutte, nel territorio montano di Sappada. La donna, impegnata in un tratto attrezzato del percorso, è scivolata su una zona franosa riportando un taglio profondo a un piede.

L’allarme è scattato immediatamente, con il coordinamento del Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria), che ha attivato l’intervento della stazione locale del Soccorso alpino di Sappada, un’ambulanza e l’elisoccorso regionale.

La zona dell’incidente, impervia e non facilmente raggiungibile via terra, ha reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, che ha prelevato la donna e l’ha trasportata al campo base dove è stata stabilizzata dal personale sanitario presente. Successivamente, è stata trasferita all’ospedale di Tolmezzo per ulteriori accertamenti e cure.