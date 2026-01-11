Spari contro una casa a Latisana, due persone denunciate

La pistola è poi risultata essere una scacciacani.

Il primo giorno dell’anno si è aperto con un grave episodio di intimidazione a Latisana, dove i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino che ha riferito di aver bloccato con la propria auto due conoscenti, coinvolti in un presunto atto minaccioso con l’uso di un’arma.

I fatti si sono svolti nella mattinata del 1° gennaio. Secondo quanto riferito dal segnalante, uno dei due soggetti fermati avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco — poi rivelatasi una pistola scacciacani — contro l’abitazione di un amico comune. I due individui coinvolti, un uomo di 55 anni e una donna di 37, entrambi residenti a Latisana, sono stati deferiti in stato di libertà con le accuse di minaccia e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

All’arrivo della pattuglia, i due hanno spontaneamente consegnato una pistola scacciacani priva del tappo rosso — quindi non distinguibile da una vera arma da fuoco — una confezione di cartucce a salve e un coltello a serramanico, il tutto occultato all’interno del veicolo.

Le prime ricostruzioni degli inquirenti fanno emergere un possibile movente personale: la vittima dell’intimidazione, secondo quanto accertato, aveva ospitato per un periodo la donna all’interno di una sua proprietà, per poi chiederle di lasciare l’abitazione. Una decisione che avrebbe scatenato la reazione della 37enne e del suo compagno, culminata nel gesto intimidatorio.