Incinema outside: il cinema accessibile all’aperto torna a Udine e Sappada

Si è svolta questa mattina presso la sede della Fondazione Friuli a Udine la conferenza stampa di presentazione di INCinema OUTSIDE, la rassegna di cinema all’aperto accessibile a tutte e tutti, in programma dal 3 al 6 luglio nel Giardino Loris Fortuna e poi a Sappada, al festival Parole in vetta, Musica in quota e Sapori a valle, il 3 e 4 agosto.



All’incontro sono intervenuti Federico Spoletti, ideatore del progetto, Federico Pirone, assessore alla cultura del Comune di Udine, e Lorenzo Sirch, presidente della Banca di Udine, insieme a numerosi rappresentanti di enti culturali e associazioni impegnate sul fronte della disabilità e dell’inclusione.



Durante il suo intervento, Federico Spoletti ha raccontato la genesi di INCinema, nato con l’obiettivo di rendere accessibile il cinema alle persone con disabilità sensoriali attraverso sottotitoli, audiodescrizioni e altri strumenti inclusivi. Ha poi annunciato un’importante novità:



“Domani entrerà in vigore in tutta Europa l’European Accessibility Act, una direttiva che impone l’accessibilità digitale anche ai prodotti culturali. La risposta concreta a questa rivoluzione è Open Arts, un progetto che punta a rendere accessibili tutte le iniziative culturali, a partire da oggi, con un’anteprima internazionale d’eccezione.”



Questa sera, infatti, il concerto di Tananai a Trieste – evento inaugurale del festival Tramonti a Nord Est, ideato dalla cantante Elisa e dalla sorella Elena Toffoli – sarà accessibile grazie al lavoro di Open Arts: sottotitoli, traduzione nella lingua dei segni e audiodescrizione garantiranno la piena fruizione dello spettacolo anche a persone sorde e cieche.



L’assessore Federico Pirone ha sottolineato il valore di INCinema per la città: “Udine ospita questa iniziativa già dal 2023, e siamo felici che INCinema OUTSIDE parta proprio da qui. L’entrata in vigore dell’Accessibility Act è un’opportunità per rendere reale il diritto alla cultura. Questo festival dimostra che l’inclusione non è solo possibile, ma arricchisce l’intera comunità.”



Anche il presidente della Banca di Udine, Lorenzo Sirch, ha ribadito l’impegno dell’istituto verso una cultura senza barriere: “Sostenere INCinema significa investire in una società più giusta. Oggi più che mai, con l’avvio di una normativa europea così importante, è fondamentale promuovere progetti che parlino davvero a tutti.”



La rassegna INCinema OUTSIDE prevede quattro serate con lungometraggi internazionali e corti premiati, tutti proiettati in modalità accessibile. L’evento è prodotto da Libero Accesso e Sub-Ti, con il contributo del Comune di Udine nell’ambito di UdinEstate, il supporto della Banca di Udine, e in collaborazione con MYmovies, Cinema Visionario e numerose realtà associative.



Un appuntamento che unisce cultura, tecnologia e diritti, confermando che l’accessibilità non è un’aggiunta, ma il cuore stesso di un nuovo modo di fare cultura.



Il programma di INCinema OUTSIDE 2025



Giardino Loris Fortuna – Piazza I° Maggio, Udine – ore 21.30



Giovedì 3 luglio

Comunque bene di Beatrice Baldacci (2024, 17′)

Ricomincio da me (Toni, en famille) di Nathan Ambrosioni (2023, 96′)

Venerdì 4 luglio

Sharing is caring di Vincenzo Mauro (2024, 16′)

Il giovedì di Dino Risi (1963, 106′) – film restaurato

Sabato 5 luglio

Sognando Venezia di Elisabetta Giannini (2024, 16′)

Tatami – Una donna in lotta per la libertà di Zahra Amir Ebrahimi e Guy Nattiv (2023, 105′)

Domenica 6 luglio

Billi il cowboy di Fede Gianni (2024, 14′)

Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo d’Alò (2023, 85′)

Tutte le proiezioni sono gratuite e accessibili: con sottotitoli, audiodescrizione (via app Earcatch) e spazi senza barriere. In caso di pioggia le proiezioni si terranno alla Sala Astra del Cinema Visionario, Udine.