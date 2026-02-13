Le esigenze dei giovani diventano priorità: Udine lancia il sito per dar voce agli studenti

L’idea delle istituzioni: un sito dove gli studenti possano confrontarsi e dar voce alle loro esigenze.

Udine apre un canale diretto tra i giovani e chi governa il territorio: durante l’ultima riunione della Conferenza permanente in Prefettura, è stata approvata la creazione di una piattaforma virtuale dedicata ai circa 25.000 studenti delle scuole superiori della città. Lo strumento nasce con un obiettivo chiaro: raccogliere sistematicamente le necessità dei ragazzi e trasformarle in interventi concreti delle istituzioni.

Un canale diretto per segnalare le priorità

Il sito sarà un luogo di confronto tra studenti, presidi e autorità. L’obiettivo è ribaltare il metodo usato finora: non saranno più solo le istituzioni a proporre progetti dall’alto, ma saranno gli studenti stessi a indicare alla Prefettura, al Comune e alla Regione quali sono i problemi e le esigenze più sentite all’interno delle scuole. I dirigenti scolastici veicoleranno le istanze raccolte sulla piattaforma per programmare collaborazioni mirate con gli enti competenti.

Più forza alla rappresentanza studentesca

La proposta, accolta con grande favore dai rappresentanti dei Consigli d’Istituto e della Consulta provinciale, punta a valorizzare il ruolo attivo dei giovani nella società. Tra i primi temi che verranno portati sulla nuova piattaforma ci sono il potenziamento dell’educazione civica e il rafforzamento del ruolo dei rappresentanti degli studenti. Il Comune di Udine e la Regione hanno confermato la loro piena adesione, assicurando che lo strumento diventerà il cuore della futura programmazione delle politiche giovanili e scolastiche locali.