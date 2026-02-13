Il meteo del fine settimana in Friuli Venezia Giulia: sabato pioggia, domenica torna il sole

Il meteo del fine settimana in Friuli.
Il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà condizionato nella prima giornata del weekend dal passaggio marginale di un fronte atlantico, che già nella giornata successiva abbandonerà la regione.
Sabato 14 febbraio.
Il fine settimana in Friuli si aprirà all’insegna dell’instabilità, con un sabato caratterizzato da una coltre nuvolosa compatta che abbraccerà l’intera regione. Le precipitazioni si manifesteranno in modo disomogeneo, risultando generalmente deboli sui settori orientali e intensificandosi progressivamente verso ovest, con i fenomeni più abbondanti attesi proprio al confine con il Veneto.
La quota neve si attesterà attorno ai 1000 metri di altitudine, mentre le temperature in pianura e sulla costa oscilleranno tra i 5°C e i 13°C. Un vento moderato di Nord-Est spazzerà il territorio, portando con sé il rischio di acqua alta sulla costa friulana durante le ore mattutine a causa della marea sostenuta.
Il meteo in Friuli per domenica 15 febbraio.
Il passaggio a domenica 15 febbraio segnerà un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nonostante una residua nuvolosità che potrà insistere al mattino, specialmente nelle zone più a est, il resto della giornata regalerà ampie schiarite con un cielo che diventerà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutto il Friuli.
Lungo il litorale soffierà un leggero Borino che renderà l’aria più frizzante, con minime sui 4/7°C e massime che in pianura potranno toccare punte di 14°C. In quota il clima si manterrà decisamente invernale, con medie termiche che scenderanno fino a -5°C a 2000 metri.
La prossima settimana.
La settima successiva partirà con una giornata, lunedì 16 febbraio, di nuvolosità variabile con ampie schiarite pomeridiane sui monti. Martedì 17, invece, prevalenza di bel tempo, mite di pomeriggio in pianura. Mercoledì le temperature si abbasseranno di circa 5 gradi.