L’AI entra nelle aziende femminili: la sfida del Friuli per governare la rivoluzione hi-tech

L’innovazione tecnologica si mette al servizio delle donne che fanno impresa in Friuli. Prende il via domani, lunedì 16 marzo, il percorso formativo online intitolato “Ia al lavoro: l’Intelligenza artificiale al servizio dell’impresa”. Si tratta di un’iniziativa strategica promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine insieme al proprio Comitato imprenditoria femminile, pensata per trasformare l’Intelligenza Artificiale da concetto astratto a strumento operativo quotidiano.

L’obiettivo del ciclo di webinar è fornire alle partecipanti competenze pratiche per ottimizzare tempi e risorse, superando i timori legati ai tecnicismi e sfatando i falsi miti che spesso circondano questa tecnologia.

Innovazione per governare il cambiamento

La formazione si concentrerà su aspetti concreti e immediati, come il dialogo corretto con le macchine attraverso il prompt engineering e l’automazione di compiti ripetitivi quali la scrittura di email, l’analisi dei dati e la creazione di contenuti. L’iniziativa mira a garantire che il tessuto economico locale resti competitivo in un mercato sempre più digitalizzato.

“Riteniamo fondamentale la formazione delle imprenditrici su un tema cruciale come quello dell’innovazione e soprattutto dell’intelligenza artificiale, un ambito in cui le imprese femminili non possono restare indietro” spiega la presidente del Comitato, Renata Lirussi.

Secondo il presidente camerale Giovanni Da Pozzo, il corso rappresenta “una risposta concreta alle sfide poste dal mercato, offrendo un’opportunità di aggiornamento che permetta di governare il cambiamento tecnologico anziché subirlo”. Al centro delle lezioni ci saranno anche i profili etici e le normative legate al Gdpr, per garantire un uso consapevole e sicuro degli strumenti digitali, accompagnando le iscritte dai concetti base del machine learning fino alla stesura di un vero piano d’azione aziendale basato sull’Eu Ai Act.

Il contesto: donne protagoniste dell’economia regionale

L’iniziativa si inserisce in un quadro statistico che vede le donne del Friuli Venezia Giulia come protagoniste di un consolidamento strutturale significativo. Sebbene lo stock complessivo conti 21.685 imprese femminili, pari al 22,4% del tessuto economico regionale, i dati evidenziano una crescita qualitativa con un aumento delle società di capitale pari all’1,9%. Un segnale estremamente positivo arriva anche dal mercato del lavoro, dove il tasso di occupazione femminile in regione ha raggiunto il 68,7%, superando di oltre undici punti la media nazionale.

Anche nel comparto dell’innovazione pura si registrano dinamiche interessanti. Le start-up innovative guidate da donne rappresentano infatti il 12,8% del totale regionale, con una forte specializzazione nei settori energetici ad alto valore tecnologico. Il programma formativo della Camera di Commercio si svilupperà in tre appuntamenti previsti per i lunedì 16 marzo, 30 marzo e 13 aprile, sempre nella fascia oraria dalle 09.30 alle 12.30, garantendo un percorso graduale verso la digitalizzazione avanzata.