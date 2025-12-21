Jo cjanti par furlan: il video della nuova canzone di Angelo Seretti e Lady Sofi

Il cantante friulano Angelo Seretti e la giovanissima promessa della musica Lady Sofi (9 anni) hanno presentato oggi un nuovo brano totalmente inedito “Jo cjanti par furlan”, con testo scritto da Angelo Seretti e musica composta da Angelo Seretti insieme a David Marchetti.

Marchetti vanta già un importante riconoscimento: ha infatti vinto il Festival di Sanremo come autore con il brano “Doppiamente fragili”, interpretato da Anna Tatangelo.



La canzone “Jo cjanti par furlan” si caratterizza per sonorità moderne, lontane dagli schemi della musica tradizionale. È stato proprio Angelo Seretti a voler portare una ventata di modernità a una lingua dalle radici antichissime come il friulano, spesso poco valorizzata — o non sempre in modo ottimale — nel panorama musicale contemporaneo. La produzione del brano è stata curata da Massimo Passon presso il Master Studio di Udine.

Lady Sofi: il talento della Carnia che conquista pubblico e giurie

Nonostante la giovanissima età, Lady Sofi, 9 anni, originaria di Paularo, ha già collezionato risultati straordinari: finalista e vincitrice della categoria Baby del talent I Wanna Sing I Wanna Dance, con finale trasmesso su Canale Italia, oltre alla partecipazione a concorsi come Sacile’s Got Talent.

Ha inoltre pubblicato il suo primo inedito, “Grazie a te”, nato a seguito di un contratto discografico. Da poco ha terminato la registrazione del duetto “Jo cjanti par furlan”, confermandosi come una voce fresca e promettente della nuova generazione musicale.

Angelo Seretti: il crooner friulano che canta in sei lingue con successi internazionali

Artista dalla lunga carriera, Angelo Seretti ha collaborato con autori di prestigio come Claudio Natili (I Romans) e Bobby Solo. Ha portato la sua musica in tour in Italia e in Europa, entrando nelle classifiche radiofoniche internazionali e condividendo il palco con artisti di rilievo quali Bobby Solo, Mariella Nava, Amedeo Minghi, Gianni Nazzaro e George Aaron. Si è inoltre esibito in numerose manifestazioni e programmi televisivi, sia a livello locale che nazionale.

Tra i suoi successi più recenti spiccano “Zuccherè”, scritto insieme a Bobby Solo, e “Ma ce biele ca è la vite”, firmato dall’autrice e giornalista Pierina Gallina. Entrambi i brani sono entrati nella TOP10 dell’Euro Indie Music Chart, ottenendo passaggi radiofonici in tutto il mondo: Australia, Giappone, Stati Uniti e America Latina.

È stata la prima volta che un brano in lingua friulana è stato trasmesso a livello mondiale: un grande motivo di orgoglio per la regione, per il cantante che ne ha curato la parte musicale e per Pierina Gallina, autrice di un testo capace di toccare il cuore di moltissime persone. Il suo ultimo singolo, “You Belong to Me”, è un duetto con Lucia Houston.



Il nuovo brano inedito, scritto interamente in lingua friulana e caratterizzato da un ritmo fresco e giovane con sonorità pop-dance, rappresenta un passo decisivo nella collaborazione artistica tra Angelo Seretti e Lady Sofi.



Un progetto che unisce l’esperienza e la maturità interpretativa di Angelo, che dimostra grande naturalezza anche con la musica moderna, alla spontaneità e all’energia della giovanissima artista, dando vita a una proposta attuale, vivace e profondamente legata alla Marilenghe.