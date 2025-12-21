Il 17 maggio 2026 Moggio Udinese ospiterà il Campionato italiano FIDAL di corsa in montagna per la categoria Cadetti e Allievi, portando nel cuore delle Alpi Carniche e Giulie i migliori giovani specialisti nazionali della disciplina. L’organizzazione è affidata all’A.S.D. Gruppo Atletica Moggese Ermolli, storica realtà della corsa in montagna friulana, in stretta collaborazione con la FIDAL. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Moggio Udinese e del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, oltre al fondamentale supporto delle istituzioni locali. Sarà un appuntamento di altissimo livello, inserito nel calendario delle celebrazioni per il 50° anniversario del terremoto del 1976, capace di trasformare strade e sentieri del paese in un luogo di memoria, sport e rinascita condivisa.

Moggio Udinese diventerà un laboratorio di talento e passione, con le rappresentative regionali e le migliori società italiane impegnate sui tracciati disegnati attorno al paese e alle sue montagne. Non è la prima volta che il paese vive un’occasione di questa portata: venti anni fa, nel 2006, Moggio Udinese aveva già ospitato il Campionato italiano di corsa in montagna per le categorie giovanili, lasciando un ricordo importante e consolidando una tradizione che oggi si rinnova.

A sottolineare il valore istituzionale e sociale dell’evento, il sindaco Martina Gallizia ha dichiarato: “In occasione dei Campionati Italiani di Atletica Cadetti e Allievi, Moggio accoglierà atleti e famiglie da tutta Italia in un momento di grande valore sportivo e umano. La manifestazione, fortemente voluta dal Gruppo Atletica Moggese Ermolli, cade infatti nel cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976 che colpì duramente l’Alto Friuli, segnando profondamente la nostra comunità. Ospitare un evento nazionale dedicato ai giovani significa oggi testimoniare, attraverso lo sport, la forza della rinascita, la capacità di guardare al futuro senza dimenticare la propria storia.”

Alle sue parole fanno eco quelle del Presidente dell’A.S.D. Gruppo Atletica Moggese Ermolli, Mauro Polano: “Il nostro impegno è focalizzato sui ragazzi under 16, che rappresentano il vero patrimonio delle nostre vallate. Da sempre, la mission dell’Atletica Moggese è quella di far crescere le nuove generazioni attraverso i valori dello sport e della montagna; portare qui il massimo campionato nazionale significa dare continuità a questa storia, investendo sul futuro dei giovani nel nostro contesto alpino. Siamo pronti a mettere in campo la nostra esperienza tecnica per garantire una competizione di alto livello.”

Forte dell’esperienza maturata nell’organizzazione di campionati triveneti e regionali di corsa in montagna, il Gruppo Atletica Moggese metterà a disposizione la propria struttura tecnica e logistica per garantire percorsi sicuri, servizi efficienti e un’accoglienza all’altezza di un campionato nazionale.

I percorsi, studiati per esaltare le caratteristiche tecniche della specialità, offriranno salite impegnative, tratti panoramici e passaggi nel verde, permettendo ai giovani atleti di confrontarsi con un ambiente naturale suggestivo e altamente selettivo.

La presenza di centinaia di giovani atleti da tutta Italia sarà l’occasione per raccontare alle nuove generazioni la storia di un territorio ferito e rinato, unendo la fatica della salita in gara al ricordo di chi in quei giorni ha corso per aiutare, soccorrere, ricostruire. Nelle intenzioni degli organizzatori, questo campionato vuole essere non solo un grande evento sportivo, ma anche un momento di educazione civica e di memoria condivisa, in cui ogni giovane atleta possa portare a casa, insieme a un risultato agonistico, un pezzo di storia di questa terra.”