Joe Bastianich torna in Friuli: la vendemmia lo riporta tra i suoi vigneti

Spietato giudice culinario, chitarrista, innovatore ma soprattutto imprenditore. Joe Bastianich, nella versatilità professionale che lo contraddistingue, ha annunciato sui social qualche giorno fa che avrebbe fatto rientro nella sua terra del cuore, il Friuli Venezia Giulia, in occasione della vendemmia.

Bastianich, che nel 1997 assieme alla famiglia ha fondato l’azienda vitivinicola “Bastianich Wines” a Cividale del Friuli, è propietario di ben 35 ettari di vigneti tra Buttrio, Premariacco e Cividale. I vigneti sono caratterizzati principalmente da due zone distinte: a sud di Premariacco, dove il clima è caldo con venti marini, luogo ideale per vini corposi e strutturati e la zona Nord di Cividale, esposta alla Bora, in grado di regalare eleganza e freschezza al prodotto.

I vini principali che vengono prodotti dall’azienda di Bastianich sono il Vespa Bianco, blend iconico pluripremiato che produce Chardonnay, Sauvignon, Picolit , il Vespa Rosso e Pinot grigio, storiche etichette, il Plus, friulano caratteristico e il Calabrone, rosso strutturato dal carattere deciso. L’ultimo impegno lavorativo di Bastianich lo vede nuovamente alla conduzione del programma “Foodish” sulla rete televisiva La8, che è ripartito in onda dal 7 settembre.