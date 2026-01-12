I Lancieri di Novara in missione in Kosovo: l’abbraccio del Friuli ai soldati in partenza

I Lancieri di Novara di stanza a Codroipo in partenza per la missione Kfor.

Questa mattina a Codroipo il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, ha partecipato alla cerimonia di saluto per la partenza del V Reggimento Lancieri di Novara, diretto in Kosovo nell’ambito della missione Kfor. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Guido Nardini, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il comandante del Reggimento, colonnello Federico Mora.

“Il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso delle donne e degli uomini del V Reggimento Lancieri di Novara, chiamati a svolgere un’importante missione di pace e di aiuto alle popolazioni civili – ha dichiarato Anzil –. Uomini in divisa che, già all’epoca del terremoto del ’76, si distinsero per la loro capacità di mettersi a disposizione della popolazione friulana colpita dal sisma”.

Portando il saluto della Regione e del presidente Massimiliano Fedriga, il vicegovernatore ha espresso plauso e riconoscenza ai militari, ricordando le numerose operazioni che hanno segnato la storia del reggimento e il contributo offerto nel tempo sia in ambito operativo sia a favore delle popolazioni civili.

Nel suo intervento il vicegovernatore ha richiamato il rapporto storico tra il Friuli Venezia Giulia e le Forze armate, sottolineando come, per decenni la regione abbia rappresentato un presidio strategico del confine orientale. Un legame che, ha osservato Anzil, si è trasformato con l’evoluzione del ruolo delle Forze armate, oggi impegnate soprattutto nelle missioni internazionali di mantenimento della pace.

Il vicegovernatore ha inoltre ricordato che l’Italia è tra i Paesi con il maggior numero di militari impegnati nelle missioni umanitarie e di peacekeeping, un impegno che è motivo di orgoglio anche per il Friuli Venezia Giulia. In questo contesto, ha citato la missione Kfor, avviata 26 anni fa, sottolineando come il nostro Paese ne rimanga uno dei principali protagonisti.

Infine, Anzil ha evidenziato la professionalità e il valore del V Reggimento Lancieri di Novara, reparto insignito di numerose decorazioni per eventi bellici e attività a sostegno della popolazione civile, tra cui la medaglia di bronzo al valore dell’Esercito per il contributo prestato durante i soccorsi successivi al terremoto del 1976, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario.

“Quel coraggio e solidarietà – ha concluso il vicegovernatore – sono gli stessi dimostrati allora a favore della popolazione friulana, che oggi continuano a caratterizzare i militari italiani impegnati nelle missioni internazionali”.