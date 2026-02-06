Lavori in galleria sulla A23: chiusure notturne su un tratto di autostrada

Deviazioni per lavori nelle gallerie della A23.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine, sarà chiuso nelle notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, con orario 21:00-6:00.

Durante le chiusure non sarà possibile accedere all’area di servizio “Campiolo Ovest” né alle aree di parcheggio “Stavoli Sachs Ovest” e “Carnia Ovest”, situate all’interno del tratto interessato dai lavori. In alternativa, gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica in direzione Udine, e rientrare in A23 alla stazione di Carnia.