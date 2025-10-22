Lavori sull’autostrada A28, le deviazioni e le chiusure

Il programma dei lavori sull’autostrada A28.

Continuano, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, i lavori di manutenzione della pavimentazione lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico per un pacchetto complessivo di 9 interventi e un investimento di 900 mila euro nel periodo autunnale.

E’ proprio nell’ambito di queste attività che nel corso della notte tra domani giovedì 23 e venerdì 24 ottobre verranno effettuate le operazioni di ripavimentazione del piazzale in uscito alla barriera di Portogruaro. Per effetto di questo cantiere, tra le ore 23 di giovedì e le ore 5 di venerdì, verranno interdette le rampe di collegamento tra la carreggiata est (provenienza Venezia) della A4 e la A28 (Portogruaro-Conegliano) e tra la carreggiata ovest (provenienza Trieste) e la A28.

Le deviazioni.

Pertanto, chi percorre la A4, provenendo da Venezia ed è diretto verso la A28, dovrà uscire a San Stino di Livenza e, seguendo gli itinerari alternativi segnalati dalle frecce gialle, potrà rientrare sulla A28 allo svincolo di Portogruaro.



Chi percorre la A4, provenendo da Trieste, ed è diretto verso la A28, dovrà uscire a Latisana e, seguendo gli itinerari alternativi segnalati dalle frecce gialle, potrà rientrare sulla A28 allo svincolo di Portogruaro.

Gli altri interventi.

Altri due interventi riguarderanno nei prossimi giorni invece rispettivamente i tratti tra Godega di Sant’Urbano e Cordignano e tra Cordignano e Sacile Ovest sull’autostrada A28.

Dalle ore 4 di lunedì 27 alle ore 24 di mercoledì 29 verrà istituito uno scambio di carreggiata per circa 3 chilometri per chi proviene da Godega di Sant’Urbano verso Cordignano con doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta.

Dalle 9 alle ore 15 di lunedì 27 per un breve tratto di 50 metri chi proviene da Conegliano ed è diretto verso Portogruaro nel tratto tra Cordignano e Sacile Ovest si troverà davanti a sé una parzializzazione della carreggiata e il traffico scorrerà sulla corsia di sorpasso, mentre per chi deve uscire a Sacile Ovest (direzione Portogruaro) verrà istituita una corsia preferenziale.

Sempre sulla A28, per un tratto di circa 1 chilometro tra Sacile Est e Sacile Ovest, in entrambe le direzioni, in questi giorni sono state realizzate le operazioni propedeutiche ai prossimi lavori di manutenzione del margine dei due impalcato di attraversamento del fiume Livenza. Questo comporta nel tratto la deviazione del traffico su due corsie a larghezza ridotta e la chiusura della corsia di emergenza.

Autostrade Alto Adriatico raccomanda quindi la massima prudenza e il rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza, in particolare dove si stanno effettuando questi cantieri,in quanto le limitazioni sono più stringenti.