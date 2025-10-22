L’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’allerta meteo valida dalle ore 15:00 di giovedì 23 ottobre fino alle 07:00 di venerdì 24 ottobre 2025, a causa dell’arrivo di un marcato e veloce fronte atlantico che interesserà la regione nelle prossime ore.



Secondo le previsioni, il fronte sarà preceduto da un intenso flusso di Scirocco, responsabile di un generale peggioramento del tempo a partire dal pomeriggio di giovedì.

Le previsioni.

Nel corso del pomeriggio e della serata di giovedì 23 ottobre, sono attese piogge diffuse e temporali intensi, soprattutto sulle zone montane e molto intense per alcune ore sulle Prealpi Giulie. In pianura le precipitazioni saranno da moderate ad abbondanti, mentre sulla costa e sulla Bassa pianura le piogge saranno più deboli ma accompagnate da venti forti di Scirocco, che in tarda serata ruoteranno a Libeccio, mantenendosi comunque sostenuti o forti.



Sulle coste sono probabili mareggiate, con rischio di innalzamento del moto ondoso e locali disagi nei litorali più esposti. In quota, i venti saranno molto forti, con raffiche che potrebbero interessare anche le valli.



La quota neve rimarrà inizialmente oltre i 2500 metri, ma scenderà fino a circa 1500 metri nella tarda serata, in concomitanza con l’esaurimento della perturbazione, previsto intorno alla mezzanotte.

Venerdì: graduale miglioramento

Nella notte tra giovedì e venerdì è atteso un progressivo miglioramento, con la cessazione delle precipitazioni più intense. Durante la giornata di venerdì 24 ottobre, il cielo sarà in prevalenza variabile, ma non si esclude la possibilità di qualche rovescio sparso, specie nelle ore centrali.