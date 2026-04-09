Lavori in autostrada A4 e A34: ecco dove e quando

Prosegue il piano di manutenzione della rete gestita da Autostrade Alto Adriatico, che nei prossimi giorni vedrà una serie di interventi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Cantieri programmati che, pur senza interrompere la circolazione, comporteranno modifiche alla viabilità e richiederanno particolare attenzione da parte degli automobilisti.

Lavori sull’A4 tra Quarto d’Altino e Meolo

Il primo intervento riguarda l’autostrada A4 Venezia-Trieste, nel tratto compreso tra Quarto d’Altino e Meolo in direzione Trieste. Si tratta della prosecuzione dei lavori di pavimentazione già avviati a fine marzo.



Il cantiere sarà attivo dalle ore 23 di venerdì 10 fino alle 5 di lunedì 13, tra i chilometri 413 e 415. Non sono previste chiusure, ma verrà attuato uno scambio di carreggiata che garantirà comunque due corsie per senso di marcia. Particolare attenzione dovrà essere prestata da chi viaggia verso Trieste e intende uscire al casello di Meolo/Roncade, mantenendo la destra della carreggiata.

Interventi sulla A34 tra Gorizia e Gradisca

Il secondo intervento interesserà l’autostrada A34 Villesse-Gorizia, tra Gorizia e Gradisca, dalle 6 di lunedì 13 fino alla mezzanotte di giovedì 23.



Si tratta di lavori rilevanti, in particolare nel sottopasso artificiale di Savogna d’Isonzo, dove verranno sostituiti 375 corpi illuminanti. L’impianto sarà aggiornato con tecnologia LED, con benefici sia in termini di sicurezza che di sostenibilità: è infatti prevista una riduzione dei consumi energetici di circa 90.000 kWh all’anno e un taglio delle emissioni di anidride carbonica stimato in circa 31.000 chilogrammi annui.



Nel medesimo tratto sono inoltre previste attività ispettive su diverse infrastrutture, tra cui il ponte sul fiume Isonzo, il ponte sul canale Agre vecchio, quello sul canale adduttore Isonzato Nuovo, oltre alla galleria di Savogna d’Isonzo e alla canna ferroviaria della zona. Anche in questo caso non sono previste interruzioni al traffico, ma sarà attivato uno scambio di carreggiata tra i chilometri 10 e 14.

Ripavimentazione della bretella di Latisana

Il terzo intervento riguarderà la bretella di Latisana, nel tratto che collega l’uscita dell’A4 a Lignano. I lavori di ripavimentazione, in entrambe le direzioni, si svolgeranno dalle ore 7 di lunedì 13 fino alle 20 di giovedì 16.



Qui è prevista una parzializzazione della carreggiata, ma il traffico continuerà a scorrere regolarmente con una corsia per senso di marcia, senza interruzioni.