Lavori nelle galleria, l’autostrada A23 chiusa una notte

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione impianti elettrici delle gallerie “Clap Forat sud” e “Clap Forat nord”, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, in entrambe le direzioni, Udine e Tarvisio.

Di conseguenza, nello stesso orario, non saranno raggiungibili, verso Udine, le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest” e l’area di servizio “Campiolo ovest”.

In direzione di Tarvisio le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est”, saranno chiuse dalle 12:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 agosto.

Le alternative.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

● verso Udine, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica e rientrare in A23 a Carnia;



● verso Tarvisio, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana e rientrare in A23 a Pontebba.