Strade rimesse a nuovo per il Giro d’Italia: la Regione investe 6,5 milioni di euro

I lavori per il passaggio del Giro d’Italia in Friuli.

Sei milione e 500 mila euro: è questa la cifra stanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia per le sistemazioni e le riasfaltature delle strade lungo le tappe in Friuli Venezia Giulia del Giro d’Italia 2025, tra cui anche via Crimea a Percoto, importante snodo viario della zona.

A darne notizia è il consigliere regionale Mauro Di Bert, capogruppo di “Fedriga Presidente”, che spiega come i fondi serviranno a migliorare la viabilità in vista del passaggio della celebre corsa rosa, definita “una vetrina internazionale per il territorio”.

Gli interventi di asfaltatura riguarderanno numerosi Comuni attraversati dalla gara e saranno realizzati grazie alla collaborazione tra FVG Strade e gli Enti di Decentramento Regionale (EDR), responsabili delle ex strade provinciali. Una modalità scelta per sgravare i Comuni, spesso già impegnati su più fronti manutentivi. “Con uno stanziamento così importante – commenta Di Bert – la Regione dimostra concretamente quanto creda nel valore promozionale del Giro d’Italia, tra le manifestazioni sportive più seguite al mondo”.