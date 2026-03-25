Torna la Marcia della Valmeduna: tre percorsi e caccia al record di iscritti

25 Marzo 2026

di Alessia Pilotto

Domenica 29 marzo torna la Marcia della Valmeduna, uno degli appuntamenti storici più attesi del territorio che ogni anno richiama centinaia di appassionati tra sportivi e famiglie. La manifestazione, giunta alla sua 27ª edizione, è organizzata dalla Polisportiva Valmeduna con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Pro Meduno, Gruppo A.N.A. Valmeduna e Comitato Marciatori Pordenone.

Quest’anno l’obiettivo è particolarmente ambizioso: superare il record della passata edizione, quando i partecipanti furono ben 1.285, un traguardo che testimonia il legame profondo tra questo evento e la comunità.

Marcia della Valmeduna, tre percorsi per ogni gamba

Per accogliere chiunque, dai marciatori esperti ai bambini, i volontari hanno preparato tre diversi tracciati da 6, 12 e 18 chilometri. La formula è quella della manifestazione ludico-motoria a passo libero: non c’è l’assillo del cronometro, ma solo il piacere di correre o camminare immersi nei paesaggi della valle. I sentieri sono stati puliti e segnalati nelle ultime settimane per garantire a tutti una giornata di sport e natura in totale sicurezza.

Orari e ritrovo a Palazzo Colossis

Il punto di riferimento per le iscrizioni e la partenza sarà lo storico Palazzo Colossis a Meduno. Sarà possibile iscriversi e iniziare il cammino liberamente tra le ore 8:30 e le 10:00. Oltre alla sfida sportiva, la giornata rappresenta un’occasione ideale per scoprire scorci e paesaggi del territorio che rendono Meduno una meta di grande fascino per gli amanti della vita all’aria aperta.

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