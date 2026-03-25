Torna la Marcia della Valmeduna: tre percorsi e caccia al record di iscritti

Domenica 29 marzo torna la Marcia della Valmeduna, uno degli appuntamenti storici più attesi del territorio che ogni anno richiama centinaia di appassionati tra sportivi e famiglie. La manifestazione, giunta alla sua 27ª edizione, è organizzata dalla Polisportiva Valmeduna con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Pro Meduno, Gruppo A.N.A. Valmeduna e Comitato Marciatori Pordenone.

Quest’anno l’obiettivo è particolarmente ambizioso: superare il record della passata edizione, quando i partecipanti furono ben 1.285, un traguardo che testimonia il legame profondo tra questo evento e la comunità.

Marcia della Valmeduna, tre percorsi per ogni gamba

Per accogliere chiunque, dai marciatori esperti ai bambini, i volontari hanno preparato tre diversi tracciati da 6, 12 e 18 chilometri. La formula è quella della manifestazione ludico-motoria a passo libero: non c’è l’assillo del cronometro, ma solo il piacere di correre o camminare immersi nei paesaggi della valle. I sentieri sono stati puliti e segnalati nelle ultime settimane per garantire a tutti una giornata di sport e natura in totale sicurezza.

Orari e ritrovo a Palazzo Colossis

Il punto di riferimento per le iscrizioni e la partenza sarà lo storico Palazzo Colossis a Meduno. Sarà possibile iscriversi e iniziare il cammino liberamente tra le ore 8:30 e le 10:00. Oltre alla sfida sportiva, la giornata rappresenta un’occasione ideale per scoprire scorci e paesaggi del territorio che rendono Meduno una meta di grande fascino per gli amanti della vita all’aria aperta.