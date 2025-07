Maturità 2025, all’Educandato Uccellis 15 studenti col massimo dei voti, 4 con lode

I bravissimi alla maturità dell’Educandato Uccellis di Udine.

Si sono conclusi gli esami di Maturità all’Educandato Statale Collegio Uccellis di Udine, istituto con sede in via Armando Diaz 60, che offre un’ampia proposta formativa articolata in cinque indirizzi liceali: il Liceo Classico Europeo (anche con opzione internazionale), il Liceo Coreutico, il Liceo Scientifico Internazionale Cinese, il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Quadriennale delle Scienze Umane. Quest’ultimo rappresenta un unicum in regione, in quanto consente di completare il percorso scolastico in quattro anni.

Tra i diplomati, quindici studenti si sono distinti ottenendo il massimo punteggio agli esami finali, quattro dei quali hanno ricevuto anche la lode.

Nel Liceo Classico Europeo hanno raggiunto il punteggio massimo Emma Spessot, Riccardo Spizzo, Laura Baldassi e Irene Zoffi, insieme a Anna Morsut e Matilde Atzeni, entrambe con lode.

Nel percorso internazionale del Classico Europeo si sono distinti Livia Lucangelo e Matteo Mariotti, oltre a Hans Carlo Sirch, che ha ottenuto il massimo con lode.

Per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane, hanno concluso con il massimo dei voti Giuseppe Deana, Eleonora Menis, Aisha Argento e Annachiara Nadalutti.

Al Liceo Scientifico Internazionale Cinese, a eccellere è stato Leonardo Maruccio De Marco, anch’egli con lode.

Infine, nel Liceo Coreutico, ha ottenuto il punteggio massimo Maristella Bonizzato.