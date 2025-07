Molino Rosenkranz propone 4 date, 4 siti diversi (Villanova di San Daniele, Fagagna, Maniago, Spilimbergo) con il  Collettivo Azioni Fuori Posto e musica dal vivo

Chi vive e già conosce quei luoghi li percepirà in modo diverso, chi invece li vedrà per la prima volta, farà una doppia scoperta. L’evento che dal 10 al 14 luglio porterà con sé questa opportunità si chiama “Percorsi Incrociati”, performance site-specific itinerante per guardare, conoscere e attraversare luoghi e spazi in modo non ordinario. Un’esperienza che si lega indissolubilmente al luogo in cui è creata, diventando parte integrante del suo ambiente. A proporla, in prima regionale, è Molino Rosenkranz per concludere, con il Collettivo Azioni Fuori Posto di Trento, la parte estiva della rassegna Fila a Teatro.

Intercettando l’interesse e la curiosità di un pubblico giovane e adulto, l’iniziativa abiterà scenari naturali, spazi urbani, centri storici e luoghi d’arte, paesaggi suggestivi e scorci insoliti, messi a disposizione dai Comuni Partner: San Daniele del Friuli, Fagagna, Maniago, Spilimbergo.

Accompagnata da musica dal vivo, la performance ha come obiettivo “l’agire fuori contesto” per rendere i luoghi “parlanti”, più belli da vivere e scoprire. Attori-danzatori, Silvia Dezulian e Filippo Porro, e musicisti, Stefano Andreutti e Gabriele Marcon, interagiscono con lo spazio e l’ambiente circostante, con le architetture e con le persone che incontrano lungo il percorso: gli spettatori sono coinvolti e invitati ad interagire, ad orientarsi, a prendere una posizione nello spazio pubblico. Ogni appuntamento, con partecipazione gratuita, è preceduto da un breve intervento, sempre diverso, per introdurre il luogo nella sua dimensione storica-geografica-artistica-ambientale ed emozionale.

Questo il programma delle quattro tappe, mai uguali e ripetitive, ma sempre diverse perchè si adattano ai luoghi, ai percorsi e alle situazioni che incrociano:

GIOVEDÌ 10 luglio – ore 20.00

Villanova di San Daniele del Friuli – Chiesetta di San Giacomo (via Zara)

Introduce Marco Pascoli, esperto storico e autore, con una breve panoramica sul luogo che digrada verso la valle del fiume Tagliamento.

Si ringrazia Parrocchia di S. Maria Maggiore di Villanova di S. Daniele.

In caso di pioggia: Civica Biblioteca Guarneriana antica e sottostante Loggia, a San Daniele del Friuli: in questo caso sono previsti due turni (alle 20.00 e alle 20.45) con prenotazione consigliata entro le ore 12.00 del giorno stesso tramite tel e whatsapp 377 0985538 o e-mail a mr@molinorosenkranz.it

VENERDÌ 11 luglio – ore 18.30

Fagagna – Parco del Cjastenâr (accesso e parcheggio da Via Germanica e da Via F. Asquini)

Introduce Andrea Maroè , referente Ministeriale Alberi Monumentali Italiani e Arboles Patrimoniales Sud America – Regione FVG offrendoci uno sguardo diverso sul Parco naturale pubblico.

In caso di pioggia: rinviato a domenica 13 luglio

SABATO 12 luglio – ore 18.30

Maniago – Centro Visite del Castello (via Castello, 32)

Prima della performance Laura Guaianuzzi, operatrice Centro Visite Castello di Maniago, ci racconta brevemente il luogo e la sua storia.

In caso di pioggia: Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie, via Maestri del Lavoro, 1 Maniago

LUNEDÌ 14 luglio – ore 20.30

Spilimbergo – area verde “Il Vallone” (accesso da via Piave e da via Cavedalis)

Non convenzionale, ma emozionale l’introduzione curata da Marina Del Colle, Travel blogger e Accoglitrice di città, ai luoghi attraversati dalla performance.

In caso di pioggia: Palazzo Tadea, Piazza Castello

Fila a Teatro è organizzata da Molino Rosenkranz con il sostegno di IoSonoFVG, della Fondazione Friuli, dei Comuni Partner Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Zoppola e della Banca 360 Credito Cooperativo FVG. Tutto il programma e aggiornamenti su www.filaateatro.it e sui social.