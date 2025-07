Okul Nas, arriva il documentario che racconta l’anima del Pust resiano

Sarà una serata speciale quella di venerdì 11 luglio alle ore 20.30 a Carnizza, dove si terrà la presentazione del documentario “Okul Nas”, firmato dal giovane regista resiano Enrico Micelli. Un progetto profondamente radicato nel territorio e nell’identità della Val Resia, realizzato con il sostegno dell’Ecomuseo Val Resia e promosso dalla Consulta dei Giovani del Parco Naturale delle Prealpi Giulie.

“Okul Nas” è un viaggio intimo e suggestivo dentro l’anima del pust, il Carnevale resiano, una delle espressioni più vive e autentiche del patrimonio culturale delle nostre montagne. Attraverso immagini evocative e testimonianze, il film esplora la vitalità delle tradizioni popolari che, grazie alle comunità locali, resistono al tempo e alla modernità.

Il documentario, presentato in anteprima fuori regione nell’ambito del Film Festival Nuovi Mondi di Rittana, in Piemonte — noto anche come “il festival cinematografico di montagna più piccolo del mondo” — ha già raccolto consensi e curiosità. Inserito nella sezione “Così lontani, così vicini”, Okul Nas ha colpito il pubblico per la sua capacità di raccontare realtà marginali con uno sguardo autentico e profondo.

“Un viaggio intimo e sorprendente attraverso le aree interne del nostro paese”, lo ha definito il regista Enrico Micelli. “Luoghi dove tradizione e modernità si incontrano, creando un mosaico di umanità e paesaggi. La bellezza dell’autenticità e la resilienza di comunità che, pur lontane dai riflettori, continuano a tessere la trama più vera della nostra identità”.

Durante la proiezione piemontese, il pubblico ha reagito con grande coinvolgimento. Oltre alle numerose domande su lingua, costumi e musica, è stata un’affermazione dal pubblico a suscitare un vivace dibattito: “Forse sarà proprio questo a salvare i piccoli borghi, e qua forse ne abbiamo la prova. L’attaccamento a queste radici non è follia ma qualcosa di concreto e viscerale che ti coinvolge”. Una riflessione che ben sintetizza il cuore del film.

Domenica 13 luglio, Okul Nas verrà proiettato anche a San Giorgio, nella suggestiva cornice della piazzetta del Carnevale, dove il pust rivive ogni anno. In caso di maltempo, la proiezione sarà rinviata a data da destinarsi. A sottolineare l’importanza dell’evento anche la sindaca di Resia, Anna Micelli, che ha fortemente sostenuto il progetto. “Radici importanti — ha dichiarato — servono per sapere dov’è e qual è casa tua, ma ti permettono poi di volare ovunque tu desideri”.