Controlli nei cannabis shop del Friuli: denunce e sequestri

Il bilancio dei controlli della polizia di Udine.

Anche la provincia friulana è stata coinvolta nella vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato su scala nazionale per contrastare lo spaccio di droga e i reati legati alla cosiddetta “criminalità diffusa”. A livello locale, l’intervento coordinato dagli agenti della Questura di Udine, con il supporto della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine, ha portato a importanti risultati.

in provincia di Udine sono state identificate 730 persone, tra cui numerosi stranieri, nel corso di controlli mirati nelle aree più sensibili del territorio. È stato inoltre arrestato un cittadino straniero per resistenza a pubblico ufficiale, mentre altre 9 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per reati quali violazione di domicilio, furto aggravato, lesioni personali e porto ingiustificato di coltello.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai cosiddetti “cannabis shop”, sottoposti a controlli per verificare il rispetto della nuova normativa introdotta con il decreto legge 48/2025, convertito nella legge n. 80/2025. In 8 esercizi commerciali controllati tra Udine e provincia, in 7 casi i titolari sono stati denunciati per violazioni della nuova disciplina sulla vendita di prodotti a base di canapa. Complessivamente sono stati sequestrati 3,106 kg di cannabinoidi, risultati non conformi alla normativa vigente.