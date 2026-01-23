Tra mostre, spettacoli e sagre: cosa fare questo fine settimana in Friuli

Un fine settimana denso di iniziative animerà il territorio friulano tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, con appuntamenti che spaziano dalla cultura alla natura, dal teatro alle tradizioni popolari. Dalle aperture straordinarie dedicate alla memoria storica ai laboratori all’aria aperta, fino agli spettacoli per famiglie, il calendario offre proposte per tutte le età. A completare il quadro, le numerose sagre invernali, tra musica, convivialità e sapori tipici, confermano il forte legame tra comunità e territorio.

Apertura delle sale cimeli della Brigata Alpina Julia

Sabato 24 gennaio, a Udine, sarà possibile visitare le sale cimeli della Brigata Alpina Julia grazie a un’apertura speciale al pubblico. Un’occasione per ammirare da vicino cimeli, uniformi e documentazione che raccontano la storia di uno dei reparti più significativi dell’Esercito Italiano.

L’apertura si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio militare e della memoria storica regionale.

Fagagna: sabato 24 il laboratorio “Ti regalerò una rosa”

Sempre sabato 24 gennaio, dalle 10.00 alle 12.30, nel giardino della Cjase di Catine a Villalta di Fagagna si tiene il laboratorio gratuito “Ti regalerò una rosa”, parte del progetto “Cambiare le storie” promosso da Damatrà Onlus.

Attraverso le rose antiche, il vivaista e collezionista Andrea D’Avanzo condurrà i partecipanti in un viaggio tra botanica e narrazione, alla scoperta del legame tra fiori e memoria.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a sabato 31 gennaio.

Zoppola: domenica 25 lo spettacolo per famiglie “Blup?”

Domenica 25 gennaio alle 17.00, il Teatro comunale di Zoppola ospita “Blup?”, una produzione teatrale FVG-Slovenia dedicata all’acqua e al nostro legame ancestrale con questo elemento.

Marionette, strumenti ad acqua e musica dal vivo danno vita a uno spettacolo adatto a grandi e piccoli.

L’evento è parte della rassegna “Fila a Teatro”, sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Le sagre.

Festa di Sant’Agnese a Joannis di Aiello del Friuli (UD)

Dal 23 al 25 gennaio, il paese di Joannis celebra la patrona con la 167ª edizione della festa, organizzata dal Comitato Iniziative Locali. Il programma prevede mercatini, mostre, animazione per bambini, musica dal vivo, tornei di morra, lotteria e chioschi gastronomici con specialità locali: pistuns, frico, salame con aceto, cevapcici, gnocchi, arrosticini, goulash, wienerschnitzel e altro. Domenica è in programma la 31ª Marcia di Sant’Agnese.



AratroParty a Villaorba di Basiliano (UD)

Domenica 25 gennaio debutta l’AratroParty: un’intera giornata all’insegna dell’agricoltura e della convivialità, tra dimostrazioni di aratura, chioschi con panini, vino e birra, e una pastasciutta offerta a tutti i partecipanti. L’appuntamento è in via Beano, dalle ore 10.



Purcitade a Zompicchia di Codroipo (UD)

Sabato 24 gennaio l’ASD Zompicchia organizza la Purcitade presso il campo sportivo. Chioschi aperti dalle 11 con specialità a base di maiale, polenta, musetto, ragù, verze, maialino alla brace e molto altro. Dalle 19, musica con DJ Spillo.



Purcitade di San Pauli a Mortegliano (UD)

Sabato 24 gennaio l’area festeggiamenti di Mortegliano ospita una giornata dedicata al maiale. Dalla mattina: lavorazione delle carni, degustazioni, pranzo alpino, musica e la serata “PurGitade” con DJ Lorenzo Faggiani. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Comune di Versa.



Tradizionale Ballo di San Visent a Ovasta di Ovaro (UD)

Sabato 24 gennaio si rinnova l’appuntamento con il Ballo di San Vincenzo, nella latteria di Ovasta. Legato alla tradizione carnica, l’evento include danze popolari e il suggestivo lancio delle Cidulas alle ore 18, seguito da musica dal vivo con i Folkarnix.



Festa del Purcit in Stàiare a San Vito al Torre (UD)

Sabato 24 gennaio prima edizione della Festa del Purcit in Stàiare, organizzata dall’ASD Calcio San Vito al Torre. Chioschi con salumi freschi e piatti tipici. A pranzo: ragù di salame, bistecca con patate, vino e acqua. La sera torneo di briscola a coppie.