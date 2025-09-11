Torna la quinta edizione del raduno In moto per il Dono.

Il quinto raduno “In moto per il Dono”, organizzato dall’Afds provinciale di Udine, tocca le tre città friulane inserite nell’elenco del patrimonio mondiale dell’Unesco. Sabato 13 settembre 150 centauri partiranno da Cividale per poi toccare Palmanova e quindi concludere il tour ad Aquileia. Porteranno con loro un messaggio importante, quello legato all’importanza del dono del sangue. Lungo il tragitto si fermeranno anche a Gonars, il paese che domenica 21 settembre ospita il congresso provinciale durante il quale saranno premiati i donatori benemeriti.

“Uniamo cultura e solidarietà – spiega il coordinatore del motoraduno Manuel Bellotto, che è presidente della sezione Afds di Premariacco -. Data la grande richiesta di partecipazione abbiamo dovuto chiudere le adesioni con oltre una settimana d’anticipo. Saranno 150 le moto che giungeranno da tutto il Friuli. E in sella salirà anche la nostra presidente provinciale Manuela Nardon e buona parte del consiglio direttivo. Speriamo nel bel tempo per una buona riuscita dell’evento”.

Lungo l’itinerario sono previste altre soste dove ad attendere la carovana ci saranno i volontari delle locali sezioni, che allestiranno stand di ristoro. A conclusione, inoltre, un momento conviviale per unire ancora di più coloro che sono accomunati sia dalla passione delle due ruote sia dall’impegno solidale verso i malati.