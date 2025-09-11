Le offerte di lavoro al Città Fiera.

Novanta nuove opportunità di lavoro, 42 realtà coinvolte e un obiettivo preciso: favorire l’incontro tra domanda e offerta. È questo il senso del Recruiting day promosso dalla Regione in collaborazione con il Centro Commerciale Città Fiera di Udine, in programma giovedì 9 ottobre.

Come ha sottolineato oggi l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, a margine della presentazione, l’iniziativa nasce per supportare le attività commerciali presenti all’interno del centro, che stanno cercando figure qualificate da inserire nei propri organici. Dalla vendita alla ristorazione, dalla grande distribuzione ai servizi, fino ai settori della logistica, della farmacia e dell’automotive, le posizioni disponibili coprono un ventaglio molto ampio di competenze e professionalità.

C’è spazio per addetti alle vendite nei grandi e piccoli marchi della galleria, per camerieri, cuochi e responsabili di sala nei ristoranti, per operatori nei reparti della grande distribuzione, farmacisti, meccanici e gommisti, oltre a profili legati al mondo dei servizi come magazzinieri e addetti all’infopoint.

Come partecipare.

Per partecipare alla selezione è necessario candidarsi entro il 28 settembre attraverso il portale regionale. Sarà poi il 9 ottobre, negli spazi di Città Fiera, che i candidati avranno l’occasione di presentarsi direttamente alle aziende e confrontarsi con i responsabili delle risorse umane.

“Questa – ha concluso l’assessore – è l’ultima di una più che riuscita serie di Recruiting day, che conferma la volontà della Regione di favorire l’accesso al lavoro, incrociando domanda e offerta, mettendo in rete imprese e cittadini e valorizzando le potenzialità del territorio.