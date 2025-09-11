Si sente male a 2000 metri di quota, recuperato con l’elicottero

Malore in montagna, a Passo Sissanis.

Momenti di apprensione oggi poco dopo le 13 in montagna: nei pressi di Passo Sissanis, a quota 1980 metri, un’escursione di gruppo ha richiesto l’intervento dei soccorsi per un malore. La chiamata di emergenza è partita dal Nue112 da parte di una comitiva di dieci escursionisti stranieri accompagnati da una guida. Uno dei partecipanti, un uomo sulla trentina di lingua germanica, ha accusato un malore improvviso.

Immediatamente si sono attivati la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, un’ambulanza e l’elisoccorso regionale. Approfittando di una finestra di bel tempo, l’elicottero ha sbarcato direttamente in quota l’equipe tecnico-sanitaria, che ha prestato le prime cure sul posto. L’escursionista è stato poi imbarcato e trasportato al campo base di Forni Avoltri per un’ulteriore valutazione e quindi condotto in ospedale per accertamenti. L’operazione si è conclusa intorno alle 14.15 senza ulteriori complicazioni.