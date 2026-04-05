Addio a Fulvio Vidoni, coordinatore della Protezione civile di Artegna

Artegna piange la scomparsa di Fulvio Vidoni, coordinatore della Protezione civile comunale, venuto a mancare nella mattinata di ieri all’età di 64 anni, dopo aver affrontato una malattia. Una figura molto conosciuta e stimata, da sempre punto di riferimento per il volontariato locale e per l’intera comunità.



Vidoni aveva dedicato gran parte della sua vita agli altri. Fin da giovane era stato protagonista attivo della realtà arteniese, impegnandosi come animatore in parrocchia e nella scuola di karate M. Nakayama Libertas, oltre che nel gruppo comunale di Protezione civile. Da poco in pensione, non aveva mai smesso di offrire il proprio tempo e le proprie competenze.



Accanto all’impegno sul territorio, coltivava una grande passione per l’elettronica e le radiocomunicazioni. Era infatti un esperto radioamatore e partecipava alle attività dell’Associazione radioamatori italiani, contribuendo in particolare ai sistemi di comunicazione d’emergenza.



L’ultimo saluto sarà dato mercoledì 8 aprile, alle ore 15, nella pieve di Artegna, dove la comunità si stringerà attorno alla famiglia per ricordare una figura che ha segnato profondamente la vita del paese.