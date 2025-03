Una nuova serie TV in Friuli: al via le riprese di “Nei tuoi panni”

La serie Tv nei tuoi panni sarà girata tra Cividale del Friuli e Udine

Al via in Friuli le riprese della serie TV Nei tuoi panni, la nuova commedia diretta da Luca Lucini e prodotta da Eagle Original Content. La serie, composta da quattro episodi da 50 minuti (due prime serate da 100 minuti), è attualmente in fase di riprese in regione, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG.

Le scene saranno girate per sei settimane tra Cividale del Friuli e Udine, sfruttando scenari che daranno alla serie una forte identità visiva. Ad arricchire il cast, un gruppo di attori di grande rilievo nel panorama cinematografico e televisivo italiano, tra cui Marco Bocci, Laura Chiatti e Nino Frassica.

La trama.

Alla Vigilia di Natale, Massimo, un operaio della fabbrica di dolci Sangiorgio, e Valentina Sangiorgio, la nuova dirigente della fabbrica, dopo aver espresso inconsapevolmente lo stesso desiderio, si trovano l’uno nel corpo dell’altra. Massimo, nel corpo di Valentina, può godere delle sue ricchezze, ma deve affrontare la sua posizione in azienda e una situazione familiare complessa. Mentre Valentina, nei panni di Massimo, entra nella vita familiare di lui, fatta di sacrifici e amore per i figli. Nel pieno di una crisi aziendale e un’emergenza familiare che li mettono alla prova, i due, dapprima così lontani, si avvicinano tra situazioni imbarazzanti e sentimenti inaspettati, scoprendo verità nascoste. Quando tutto sembra tornare al suo posto, saranno Massimo e Valentina a dover decidere se riprendere la loro vecchia vita o riscrivere il loro destino.

Produzione e regia.

Prodotta da Eagle Original Content, la serie porta avanti la missione della società di raccontare storie attuali, dai temi universali e urgenti, con un linguaggio innovativo. Nata nel 2021 e acquisita nel 2022 da Eagle Pictures, Eagle Original Content ha prodotto titoli di successo per i principali broadcaster italiani e internazionali, tra cui Marta & Eva, Io e mio fratello, Le mie ragazze di carta e Estranei, prossimamente su Rai 1.

Alla regia Luca Lucini, autore capace di unire leggerezza e profondità nel racconto della commedia. Dopo il successo di Tre metri sopra il cielo, ha diretto film come L’uomo perfetto, Solo un padre e Oggi sposi, oltre alla recente miniserie Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, trasmessa su Rai 1. Con Nei tuoi panni, Lucini torna dietro la macchina da presa per dare vita a una storia coinvolgente e ricca di spunti di riflessione.