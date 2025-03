Conto alla rovescia per il grande ritorno del Ceghedaccio

Il Ceghedaccio torna alla Fiera di Udine.

Il successo del Ceghedaccio non solo varca i confini regionali e delle vicine Slovenia e Carinzia, ma quest’anno si allarga ad altre regioni italiane, visto che hanno già prenotato alcuni gruppi da Milano, Olbia e addirittura da Pompei. Segno evidente della voglia di non mancare a un evento unico nel suo genere in Italia. Un appuntamento, quello in programma venerdì 11 aprile come sempre al padiglione 6 della Fiera di Udine, capace di trasformare una serata in un vero e proprio one day show, dove la musica, lo stile e l’atmosfera degli anni ’70, ’80 e ’90 regalano al pubblico un’esperienza senza tempo.

Il Ceghedaccio è uno di quegli eventi per cui si fa a gara per esserci e che fa salire l’attesa come una vera e propria “febbre del venerdì sera”. Dalle 20 fino rigorosamente all’1.30 di notte il Ceghedaccio offrirà ancora una volta una serata all’insegna del divertimento in sicurezza, della convivialità e della passione per la musica. “Regole di ieri – sottolinea il patron Renato Pontoni – che conquistano anche i giovani d’oggi, sempre più numerosi tra il nostro pubblico”.

Cuore pulsante della serata sarà la consolle, dove con una produzione scenografica da grande concerto ed effetti speciali sempre nuovi, saranno riprodotti i dischi in vinile selezionati da una collezione di oltre 20.000 titoli. Pezzi intramontabili di artisti del calibro di Falco, Culture Club, Duran Duran, Michael Jackson, Wham, Abba, Village People, Boney M., Bee Gees, Spandau Ballet, Queen, Rockets, Sister Sledge, Indeep, Corona, Snap e molti altri.

Divertimento in sicurezza

Per questa edizione primaverile, particolare attenzione sarà riservata alla convivialità e alla sicurezza. L’area food all’esterno sarà ampliata permettendo ai partecipanti di godersi l’evento già dall’aperitivo da un’angolazione diversa. Ma non solo, perché da quest’anno ci sarà anche un bar “alcol free” che, proprio per chi deve mettersi alla guida della propria auto a fine serata, proporrà soltanto birra, drink e bevande analcoliche. Come sempre, inoltre, sarà disponibile il servizio pullman con partenze da Trieste e da Pordenone, permettendo a tutti di vivere la serata senza preoccupazioni legate agli spostamenti. Un impegno che da anni caratterizza l’evento e che viene sempre più apprezzato dal pubblico.

Le prevendite.

Già dall’anno scorso, inoltre, all’interno della manifestazione saranno presenti i “servizi extra” per chi vuole godersi la serata in maniera ancor più speciale come tavoli, posti a sedere, vip park e molto altro, prenotabili direttamente sul sito www.ceghedaccio.com. Le prevendite disponibili sia online su Vivaticket che nelle prevendite sul territorio stanno già andando a ruba, confermando il grande entusiasmo del popolo del Ceghedaccio. Per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0432508586, inviare un sms o un messaggio WhatsApp al 3452655945 oppure scrivere all’indirizzo email info@ceghedaccio.com.