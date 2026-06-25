Troppo caldo, nuovi orari nei centri di raccolta di 24 Comuni friulani

In Friuli Venezia Giulia cambiano gli orari di apertura di diversi centri di raccolta rifiuti gestiti da A&T 2000 S.p.A. per il periodo estivo. Le modifiche sono state introdotte per far fronte alle alte temperature e garantire condizioni di sicurezza sia per i lavoratori sia per gli utenti, sulla base dell’ordinanza regionale che vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde.

La rimodulazione degli orari è già in vigore e interessa una rete di ecopiazzole distribuite in 24 Comuni del territorio regionale.

I centri di raccolta interessati

Le variazioni riguardano i centri di raccolta situati nei seguenti Comuni:

Artegna, Basiliano, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Corno di Rosazzo, Dignano, Forgaria nel Friuli, Lestizza, Magnano in Riviera, Moruzzo, Nimis, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Ragogna, Reana del Rojale, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, Sedegliano, Tarcento e Rive d’Arcano.

Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 settembre 2026 saranno quindi applicati nuovi orari di apertura.

Informazione agli utenti

A&T 2000 ha attivato una campagna informativa per aggiornare i cittadini sulle modifiche. Le informazioni sono disponibili tramite: cartellonistica nei centri di raccolta, sito ufficiale www.aet2000.it, l’app Junker, i canali social del gestore e le comunicazioni dei singoli Comuni

L’azienda invita gli utenti a verificare sempre gli orari aggiornati del proprio centro di raccolta prima di recarsi sul posto.