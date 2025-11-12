Nuovi parroci e vicari per le parrocchie del Friuli: chi sono e dove andranno

Nominati due nuovi parroci e due vicari parrocchiali.

L’arcivescovo monsignor Riccardo Lamba ha nominato due nuovi parroci per otto Parrocchie del territorio diocesano, cui si aggiungono due vicari parrocchiali per ulteriori undici Parrocchie. Nuovi sacerdoti nei comuni di Lestizza, Mortegliano, Torreano, Trivignano Udinese e Varmo.

Le nuove assegnazioni di incarichi, che saranno effettive in date da definirsi, sono state annunciate tra domenica 9 e martedì 11 novembre alle Collaborazioni pastorali interessate.

Le nomine.

Don Cyriacus Maduawuchukwu Elelleh sarà parroco a Varmo, Belgrado, Canussio, Gradiscutta, Romans di Varmo, Roveredo di Varmo in seguito alla recente morte del precedente parroco, don Franco Del Nin. L’amministrazione delle sei Parrocchie resta pro tempore a don Maurizio Zenarola. Don Elelleh, che lascia le comunità di Torreano e Prestento in cui ha svolto servizio di vicario parrocchiale, mantiene l’incarico di Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici africani di lingua inglese in Italia e di sacerdote di riferimento per la comunità nigeriana presente nell’Arcidiocesi di Udine.

Don Valentino Martin sarà parroco in solidum a Trivignano Udinese e Clauiano, due comunità nella Collaborazione pastorale di Palmanova in cui il parroco moderatore sarà mons. Paolo Brida: sarà quest’ultimo, quindi, ad avere la rappresentanza legale delle due comunità. Don Martin lascerà le Parrocchie di Coseano, Cisterna e Barazzetto.

Don Gordian Ibeto Chukwumaeze sarà vicario parrocchiale a Torreano e Prestento in seguito al trasferimento dell’attuale vicario parrocchiale don Cyriacus Maduawuchukwu Elelleh ad altro incarico. Il parroco delle due Parrocchie resta mons. Livio Carlino. Don Ibeto lascia le comunità di Pontebba e Dogna, in cui era vicario parrocchiale.

Don Christian Marchica sarà vicario parrocchiale nelle nove comunità della Collaborazione pastorale di Mortegliano, che oltre al capoluogo comprende: Chiasiellis, Lavariano, Lestizza, Galleriano, Nespoledo, Santa Maria di Sclaunicco, Sclaunicco e Villacaccia. Don Marchica lascerà le comunità della CP di Rivignano (in cui era collaboratore pastorale) e mantiene pro tempore tutti gli altri incarichi: vice-direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, Responsabile del Servizio diocesano di Pastorale universitaria, Assistente del Gruppo scout Udine 1 FSE e Responsabile della Pastorale giovanile del Vicariato urbano. Don Marchica è studente all’Istituto di Liturgia pastorale di Padova.