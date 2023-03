Ci sono anche gli ospedali del Friuli nella classifica di Newsweek: ecco come si piazzano

La classifica degli ospedali di Newsweek: oltre il trentesimo posto quelli del Friuli.

Ci sono anche gli ospedali del Friuli Venezia Giulia nella tradizionale classifica stilata da Newsweek. Ma nessuno è nelle prime trenta posizioni in Italia. La rivista americana Newsweek ha infatti recentemente pubblicato la lista degli ospedali migliori al mondo. Che vede la Mayo Clinic di Rochester (USA) al primo posto. Gli altri ospedali statunitensi in testa alla classifica includono la Cleveland Clinic, il Massachusetts General Hospital di Boston e il Johns Hopkins Hospital di Baltimora.

Il primo ospedale europeo in classifica è il Karolinska Universitetssjukhuset di Stoccolma, in Svezia, seguito dal Charité – Universitätsmedizin di Berlino al settimo posto e dall’AP-HP – Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière di Parigi all’ottavo posto. E il Friuli? Il primo degli ospedali friulani, al 31esimo posto in Italia, è il Santa Maria della Misericordia di Udine. Alla 47esima posizione troviamo l’ospedale di Pordenone, mentre il Cattinara di Trieste, secondo la classifica di Newsweek, è solo al posto numero 108 in Italia.

L’ospedale italiano meglio classificato è il Policlinico Universitario Gemelli di Roma, che si posiziona al 38° posto nel mondo. Al 60° posto mondiale troviamo il Niguarda e al 64° il San Raffaele di Milano, seguito dal Sant’Orsola di Bologna al 65° posto. Il primo ospedale veneto in classifica è l’Ospedale di Padova, al 103° posto. Al 120esimo, l’Ospedale di Borgo Trento di Verona si posiziona ottavo tra gli ospedali italiani. Nessuno degli ospedali del Friuli è tra i primo 250 nel mondo.