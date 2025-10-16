Premio personaggio dell’Anno 2025 in Friuli: ultimi giorni per inviare le candidature

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura delle candidature per il Premio “Personaggio dell’Anno 2025”, l’iniziativa lanciata da Friuli Oggi in collaborazione con Civibank, main sponsor di questa prima edizione, per celebrare chi, nel corso dell’anno, si è distinto in modo speciale nel territorio friulano. Fino al 26 ottobre 2025, infatti, i lettori possono proporre il nome di persone o istituzioni che, con il loro impegno, abbiano contribuito a rendere migliore la comunità locale.



Le categorie



L’obiettivo del premio è quello di dare visibilità e riconoscimento a chi ha saputo fare la differenza, con dedizione, coraggio e senso civico, nei più diversi ambiti della vita sociale. Le categorie in cui si possono avanzare le candidature spaziano dalla solidarietà umana al mondo del lavoro, dallo sport alla cultura, passando per la musica, il teatro, il folklore, l’assistenza e la beneficenza:

nel campo della solidarietà umana;

per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio

dovere; per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;

per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;

nel campo dello sport;

nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore, ecc.;

nel campo dell’assistenza e beneficenza.

Come partecipare.



Per partecipare, basta inviare la propria proposta all’indirizzo email premiopersonaggiofriuli@gmail.com, indicando nell’oggetto “Personaggio dell’anno” e specificando la motivazione della segnalazione.



Una volta raccolte tutte le candidature, una giuria selezionerà una lista di nomi meritevoli. Saranno poi ancora i lettori di Friuli Oggi a decretare, attraverso un voto online, chi si aggiudicherà il titolo di Personaggio dell’Anno 2025.



L’iniziativa, sostenuta da Civibank, vuole valorizzare il volto migliore del Friuli: quello fatto di impegno, passione e valori condivisi.