I giovani diventano protagonisti: raccontano vita e bellezza delle Alpi Giulie

I progetto Alpi Giulie Young Reporters.

Prende il via il progetto “Alpi Giulie Young Reporters”, un’iniziativa che mira a coinvolgere attivamente i giovani tra i 16 e i 30 anni nel raccontare la straordinaria bellezza naturale e culturale delle Alpi Giulie. La proposta arriva dal Parco Naturale delle Prealpi Giulie, coordinatore della Riserva di Biosfera “Alpi Giulie Italiane”, che fa parte del programma MAB UNESCO. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare le nuove generazioni a diventare ambasciatori del territorio e delle comunità che lo abitano, contribuendo a promuovere la sostenibilità e la consapevolezza ambientale.

Un progetto per giovani narratori delle Alpi Giulie.

Il programma “Young Reporters” si rivolge a giovani provenienti da tutta Italia, non solo dai territori circostanti la Riserva, che vogliono farsi portavoce delle storie e dei valori che rendono unico questo angolo di Friuli Venezia Giulia. I partecipanti diventeranno membri di una Comunità redazionale diffusa, impegnata a documentare e a raccontare le eccellenze naturali e culturali del Parco, ma anche le sfide quotidiane delle comunità locali nel mantenere l’equilibrio tra uomo e natura. Saranno chiamati a produrre contenuti attraverso articoli, video, reportage e post sui social media.

Formazione e opportunità

Il progetto non è solo un’opportunità per raccontare, ma anche per imparare. I partecipanti riceveranno un corso formativo che copre vari aspetti della comunicazione, tra cui grafica, video making, editing e tecniche di storytelling. Sarà anche un’occasione per approfondire i temi legati alla Riserva della Biosfera, al suo ecosistema e alle sue tradizioni culturali. Al termine del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione che arricchirà il curriculum dei giovani partecipanti. Inoltre, saranno previsti gadget esclusivi e esperienze uniche.

Come partecipare

Il progetto è aperto a 20 giovani, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, senza la necessità di esperienze pregresse in ambito redazionale o naturalistico. La selezione favorirà la motivazione, l’interesse per il territorio e la voglia di imparare. Per candidarsi, i giovani devono compilare un modulo online disponibile sul sito ufficiale del Parco. La scadenza per inviare le candidature è fissata al 25 maggio 2025.

Un primo incontro informativo si terrà online il 8 maggio 2025 alle ore 18 e sarà l’occasione per conoscere meglio il progetto e chiarire eventuali dubbi. Il link per partecipare all’incontro è disponibile sul sito ufficiale.

La Riserva della Biosfera Alpi Giulie

Le Alpi Giulie, riconosciute come Riserva della Biosfera dall’UNESCO, rappresentano un esempio di territorio che unisce bellezza naturale, biodiversità e tradizioni culturali. Il progetto “Young Reporters” intende valorizzare questo straordinario patrimonio, facendo conoscere il territorio e i suoi abitanti, promuovendo il rispetto per l’ambiente e sensibilizzando i giovani alla sostenibilità.

Il Parco Naturale delle Prealpi Giulie, con questo progetto, ribadisce il suo impegno per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, coinvolgendo le nuove generazioni nella costruzione di un futuro più sostenibile e consapevole.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Parco o contattare direttamente gli organizzatori all’indirizzo email info@biosferaalpigiulie.it.