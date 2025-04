Ad Amaro il raduno di fuoristrada Carnia 4×4 Memorial Titta Concina.

La 29° edizione del Raduno Carnia 4×4 Memorial Titta Concina si prepara a regalare agli appassionati di fuoristrada e alla comunità un evento che unisce adrenalina e rispetto per l’ambiente. L’appuntamento, fissato per il 15 giugno 2025 ad Amaro, rappresenta una delle manifestazioni più longeve e significative nel panorama regionale del Friuli Venezia Giulia, con una tradizione consolidata di rispetto per il paesaggio circostante e un forte impegno ecologico.

Organizzato dal Fuoristrada Club Tolmezzo, il Raduno Carnia 4×4 si distingue non solo per il suo percorso off-road che attraversa le bellezze naturali della Carnia, ma anche per l’iniziativa di raccolta dei rifiuti. Durante la competizione, i partecipanti saranno chiamati a percorrere tratti impegnativi del territorio, durante i quali effettueranno una raccolta di materiali abbandonati lungo il cammino. Al termine della giornata, verrà stilata una classifica non solo in base alle performance di guida, ma anche al quantitativo di rifiuti raccolto, un gesto che dimostra l’impegno della manifestazione nella tutela ambientale.

Quest’edizione del raduno conferma l’importanza della collaborazione tra il Fuoristrada Club Tolmezzo e le istituzioni locali, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e dei comuni di Amaro, Venzone, Villa Santina e Tolmezzo. Un supporto che, insieme alla presenza di sponsor locali, consente di far crescere ogni anno l’appuntamento, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla promozione di comportamenti responsabili tra i partecipanti.

A rendere ancora più speciale questa edizione, il Raduno Carnia 4×4 accoglierà anche la Onlus Protection for Kids, una fondazione impegnata a livello nazionale e internazionale nell’assistenza dei minori vittime di violazioni dei diritti umani e reati transnazionali. La collaborazione con la fondazione, che per la prima volta prende parte all’evento, rappresenta un segnale forte di solidarietà e impegno civico, creando una connessione tra passione per il fuoristrada e azioni concrete per il bene sociale.

Tra i protagonisti anche le aziende locali che contribuiscono alla riuscita della manifestazione, come il Caseificio Val Tagliamento di Enemonzo, la Pasticceria De Marchi, Goccia di Carnia e molti altri, che offrono prodotti tipici per tutti i partecipanti, rendendo l’esperienza ancora più autentica e gustosa. Inoltre, Ma.Fra e Witors forniranno prodotti ecologici per la pulizia dei veicoli, ribadendo l’impegno verso la sostenibilità e l’ecosostenibilità anche dopo il termine del raduno.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate esclusivamente online, visitando il sito ufficiale dell’evento www.motorsand4x4.com.