“Senza logiche di mercato, ecco come brilla il talento”: i ragazzi di Bande Sonore lanciano il loro disco

La presentazione dell’album dei ragazzi del progetto Bande Sonore.

Sarà presentato al pubblico domenica 22 febbraio, alle 16, nella sala Multiseum al Centro Commerciale Città Fiera, il disco che i giovani talenti del progetto “Bande Sonore 2025” hanno realizzato negli studi di The Groove Factory di Martignacco.

L’album, intitolato “Creative Music Lab”, raccoglie il lavoro di mesi di quindici artisti under 35 provenienti da tutta la regione: Alberto Corredig, Anna Tonazzi, Camilla Desio, Chiara Spizzo, Daniele Zossi, Dennis Muratore, Diego Muratore, Gabriele Prete, Lorenzo Buono, Marco Simonelig, Melissa Scridel, Paola Pinna, Samuele Buchsbaum (Silly Sam), Stefania Bertoldi e Viviana Stocco.

Le nove tracce e la guida di Dabbono

Il disco contiene nove brani inediti: “Deserta”, “Mai”, “Disorient express”, “Foto mosse”, “Maledetto Natale”, “Molecole”, “Udine nord”, “Mostro” e “Non siamo solo gente”. La direzione artistica è stata affidata a Emanuele Dabbono, una delle firme più prestigiose del pop italiano contemporaneo.

“Parlare di canzoni e da dove e come nascono è un privilegio – ha commentato Dabbono – ma la vera fortuna è incontrare sensibilità che non sono ancora chiuse in alcuna logica di mercato: i ragazzi, che spesso producono scintille di poesia e melodia senza nemmeno accorgersene. Il compito di chi insegna è portare uno specchio e fargli notare quanto possono brillare dentro”.

Dalla “pagina bianca” alla pubblicazione

L’album è il traguardo di un percorso formativo iniziato a ottobre. I ragazzi hanno affrontato masterclass di composizione con Dabbono e sessioni sugli arrangiamenti con Andrea Rigonat, chitarrista e produttore che collabora da anni con Elisa. Il progetto ha coperto ogni aspetto dell’industria musicale: dai social media con Roberto Padalino alla discografia e diritti d’autore con Federico Mansutti (The Artist Garage), fino alle registrazioni in studio.

“Il progetto è nato con l’intento di far vivere ai giovani talenti del FVG l’esperienza di un percorso professionalizzante, provando tutte le fasi della realizzazione di un brano, dal classico panico da ‘pagina bianca’, fino alla registrazione e pubblicazione del proprio lavoro, compresa la presentazione davanti a un pubblico. Il tutto con la possibilità di confrontarsi con professionisti di alto livello”, sottolinea Caterina Licata, coordinatrice del progetto.

La produzione tecnica e l’evento

Realizzato grazie al bando “Per Chi Crea” 2024 di Ministero della Cultura e SIAE, il disco è stato registrato e mixato da Marco Gariazzo. Gli arrangiamenti sono di Vincenzo di Francesco, Alessandro Dri e Fabrizio Bon, eseguiti da una band composta da Carlo Amendola, Alessandro Dri, Nicolas Morassutto, Marco Gariazzo, Andrea Romana, Paolo Viezzi, Fabrizio Bon e Vincenzo di Francesco.

“Creative Music Lab” sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. L’ingresso alla presentazione di domenica è libero, ma è gradita la prenotazione via WhatsApp al numero 328 6343638.