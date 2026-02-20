Pulizia profonda in Borgo Stazione: sosta vietata di notte per consentire lo spazzamento

Pulizia delle strade: spazzamento potenziato in Borgo Stazione.

In Borgo Stazione dalla primavera prenderà il via un nuovo piano di spazzamento stradale potenziato promosso dal Comune di Udine in collaborazione con Net. Attualmente il quartiere è già interessato da interventi settimanali con macchina spazzatrice, che garantiscono la pulizia ordinaria delle strade. Il potenziamento si inserisce proprio nell’ambito di questo servizio già attivo, affiancando ai turni settimanali un intervento aggiuntivo a cadenza mensile, articolato su cinque giornate consecutive e dedicato ogni volta a una diversa porzione del quartiere, così da assicurare una copertura capillare dell’intera area.

Il divieto di sosta notturno.

Per una notte al mese, nelle vie di volta in volta interessate, sarà istituito il divieto di sosta dalle 00 alle 7 nei parcheggi a raso, misura necessaria per consentire una pulizia più efficace e approfondita, in particolare dei bordi strada e delle canalette dove si accumulano foglie, detriti e piccoli rifiuti. Il servizio sarà attivo dopo Pasqua, a seguito dell’acquisto e dell’installazione della segnaletica verticale.

L’assessora alla sostenibilità ambientale, Eleonora Meloni, si è recata ieri al Consiglio di Quartiere Partecipato 1 per un confronto sulle diverse ipotesi allo studio dell’amministrazione. Al termine del confronto con i consiglieri è stata condivisa la soluzione ritenuta più equilibrata, in grado di contemperare le esigenze di pulizia approfondita con la tutela dei posteggi dei residenti nelle ore notturne e la salvaguardia del fine settimana.

Nelle prossime settimane sarà organizzata un’altra seduta del consiglio di quartiere partecipato, aperta anche a residenti, esercenti e attività commerciali attive nel quartiere, per illustrare i dettagli del progetto. Nel quartiere, prima dell’avvio del servizio, sarà promosso un ampio piano di comunicazione e informazione indirizzato a chi vive e frequenta quotidianamente l’area. Inoltre, durante la prossima giunta comunale saranno definiti gli ultimi dettagli formali per l’avvio delle procedure necessarie all’acquisto e alla posa della nuova segnaletica verticale.

Le vie interessate.

Le vie del quartiere interessate dagli interventi potenziati saranno via Roma, via Leopardi, via Percoto, viale Europa Unita, via Battisti, via della Rosta e via Croce, che nell’organizzazione del servizio saranno suddivise in cinque aree omogenee per l’organizzazione degli spazi e degli stalli a raso. In queste specifiche porzioni di strada, per una giornata al mese, dalla mezzanotte alle 7 del mattino, sarà attivo un divieto di sosta che consentirà la pulizia dell’area interessata.

L’intervento mensile sarà mirato in particolare alla pulizia dei bordi strada e delle canalette, punti in cui più facilmente si accumulano foglie, detriti e piccoli rifiuti.

“Il Consiglio di Quartiere Partecipato – dichiara l’assessora Meloni – si conferma uno spazio fondamentale di ascolto e condivisione, dove le scelte dell’amministrazione si costruiscono insieme alla comunità. Il piano che abbiamo definito rappresenta un punto di equilibrio tra qualità del servizio e necessità dei residenti, che si sono espressi per la proposta da 5 giorni (lun-ven). Si tratta di un altro tassello importante per la qualità della vita in città, con cui potenziamo un servizio necessario in un quartiere molto frequentato e attraversato da migliaia di persone ogni giorno, come Borgo Stazione. Quando sarà attivo il servizio ci impegneremo inoltre a monitorare il parere dei residenti per poter migliorare, laddove necessario, gli interventi, le modalità e le tempistiche.”