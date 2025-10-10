Ha 15 anni ed è la nuova promessa del tennis friulano: Sofia premiata dal Consiglio regionale

Il presidente del cr Fvg, Mauro Bordin, assieme alla tennista Sofia Ferraris

10 Ottobre 2025

di Paola Tissile

Il sigillo del Consiglio regionale ad una promessa del tennis in Friuli.

Giovani promesse del tennis crescono anche in Friuli. Sofia Ferraris, 15 anni a novembre, friulana di Ruda ma tennisticamente palmarina, è stata premiata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nel corso di un incontro a Trieste, alla presenza anche del governatore Massimiliano Fedriga e del consigliere Igor Treleani.

La giovane atleta, reduce dalla vittoria del torneo internazionale di Lussino e da due secondi posti ai campionati italiani under 15 nel singolo e nel doppio, ha ricevuto il riconoscimento dal presidente Mauro Bordin. “Complimenti per questi risultati che si possono raggiungere solo con talento, impegno e sacrificio”, ha dichiarato Bordin.

Il governatore Fedriga ha sottolineato l’importanza di uno sport giovanile che forma la persona oltre che l’atleta, mentre Treleani ha promosso l’iniziativa come un’occasione per valorizzare i giovani talenti del tennis in Friuli. Tra i presenti anche il presidente del Coni Fvg, Andrea Marcon, il presidente del comitato Fitp Fvg, Antonio De Benedittis, e il vicepresidente Piero Tononi, oltre a Michele Pagano, presidente del Circolo Tennis Nova Palma, dove Sofia ha mosso i primi passi.

“Sostenere i giovani nello sport significa investire sul futuro del nostro territorio – ha aggiunto Bordin – e i risultati si vedono”. Sofia Ferraris, che considera Rafa Nadal il suo modello, ha raccontato del suo impegno quotidiano negli allenamenti, pari a 4-5 ore al giorno per sette giorni alla settimana, conciliando lo studio con la scuola online e le trasferte internazionali. Grazie ai risultati ottenuti, l’atleta ha già ricevuto due wild card per tornei Itf femminili a Tarvisio e Trieste, dove potrà confrontarsi con rivali più esperte.

