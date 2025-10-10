Ha 15 anni ed è la nuova promessa del tennis friulano: Sofia premiata dal Consiglio regionale

Il sigillo del Consiglio regionale ad una promessa del tennis in Friuli.

Giovani promesse del tennis crescono anche in Friuli. Sofia Ferraris, 15 anni a novembre, friulana di Ruda ma tennisticamente palmarina, è stata premiata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nel corso di un incontro a Trieste, alla presenza anche del governatore Massimiliano Fedriga e del consigliere Igor Treleani.

La giovane atleta, reduce dalla vittoria del torneo internazionale di Lussino e da due secondi posti ai campionati italiani under 15 nel singolo e nel doppio, ha ricevuto il riconoscimento dal presidente Mauro Bordin. “Complimenti per questi risultati che si possono raggiungere solo con talento, impegno e sacrificio”, ha dichiarato Bordin.

Il governatore Fedriga ha sottolineato l’importanza di uno sport giovanile che forma la persona oltre che l’atleta, mentre Treleani ha promosso l’iniziativa come un’occasione per valorizzare i giovani talenti del tennis in Friuli. Tra i presenti anche il presidente del Coni Fvg, Andrea Marcon, il presidente del comitato Fitp Fvg, Antonio De Benedittis, e il vicepresidente Piero Tononi, oltre a Michele Pagano, presidente del Circolo Tennis Nova Palma, dove Sofia ha mosso i primi passi.

“Sostenere i giovani nello sport significa investire sul futuro del nostro territorio – ha aggiunto Bordin – e i risultati si vedono”. Sofia Ferraris, che considera Rafa Nadal il suo modello, ha raccontato del suo impegno quotidiano negli allenamenti, pari a 4-5 ore al giorno per sette giorni alla settimana, conciliando lo studio con la scuola online e le trasferte internazionali. Grazie ai risultati ottenuti, l’atleta ha già ricevuto due wild card per tornei Itf femminili a Tarvisio e Trieste, dove potrà confrontarsi con rivali più esperte.