A Pasian di Prato torna la Festa d’Autunno: le novità e gli eventi

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la Pro Loco di Pasian di Prato è pronta a rinnovare il suo atteso appuntamento con la Festa d’Autunno, giunta quest’anno alla quarta edizione, si terrà sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 presso l’area festeggiamenti di via Missio.
Novità di questa edizione con inaugurazione alle ore 17 di sabato: il raddoppio delle giornate di festa, un programma ricco ed ancora più coinvolgente, e l’ingresso di un ospite d’eccezione, la Pro Loco di Sauris, che ci racconterà il proprio splendido territorio attraverso momenti di condivisione.
Durante le due giornate sarà possibile, nella serata di sabato gustare le specialità saurane come il prosciutto IGP, lo speck, il formaggio di capra Bianco Sauris o quello vaccino Sentieri, lasciandosi conquistare da una cena gustosa ed esclusiva a cura di Pro Loco Sauris Zahre, nella giornata di domenica già dal mattino sarà possibile assaporare le proposte gastronomiche a carattere autunnale preparate dalla Pro Loco di Pasian di Prato.
Non mancheranno, per accompagnare i momenti di convivialità, caldarroste e ribolla, una golosa proposta di dolci, intrattenimenti per tutte le età come allietamenti musicali, mercatino dell’usato dove trovare l’occasione giusta, giochi, letture animate per bambini e uno spettacolo di burattini a cura del Teatro della sete. Tante le sorprese che vi attendono durante la festa.