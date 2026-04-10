Sagre, feste e tradizioni, cosa fare in Friuli nel weekend dell’11 e 12 aprile

Il secondo weekend di aprile porta in Friuli Venezia Giulia un calendario vario, capace di unire sapori del territorio, grandi feste popolari, appuntamenti storici e iniziative all’aria aperta. Tra sabato 11 e domenica 12 aprile si passa dalle rive del lago di Barcis alle piazze del Friuli collinare, fino al centro di Sacile e a Udine, con eventi che raccontano molto bene l’identità della regione in questa fase della primavera. Tra mercati, laboratori, visite, specialità locali e momenti di festa, non mancano le occasioni per organizzare una gita o una giornata diversa dal solito.

Festa di Primavera a Latisana

A Latisana, domenica 12 aprile, torna la 12ª Festa di Primavera, promossa da Pro Latisana in piazza Indipendenza. La giornata prenderà il via fin dal mattino e proporrà una mostra mercato, chioschi enogastronomici con specialità del territorio, musica, l’elezione di Miss Latisana, “Pompieropoli” per i più piccoli con i vigili del fuoco, giochi, pedalata di primavera, esibizioni di ballo e anche l’arrivo del treno storico a vapore accompagnato dalla banda di Santa Cecilia di Precenicco. Un appuntamento pensato per coinvolgere famiglie, curiosi e visitatori lungo tutto l’arco della domenica.

Barcis, il fine settimana del Pestith e dei fermentati

Tra gli eventi più originali del weekend c’è la Festa del Pestith e dei fermentati a Barcis, in programma proprio sabato 11 e domenica 12 aprile sulle rive del lago. La manifestazione, organizzata da Slow Food Pordenone, mette al centro il Pestith, antico fermentato di rapa viola della Valcellina riconosciuto come Presidio Slow Food, e propone due giornate ricche di laboratori, dimostrazioni, Mercato della Terra, area food e degustazioni. Sabato sera è prevista anche una cena Slow Food a quattro mani dedicata ai fermentati, mentre domenica trova spazio anche l’incontro “Ti racconto il Pestith”, legato alla storia di questo prodotto simbolo del territorio.

Flaibano ospita Un Biel Vivi

Nel fine settimana dal 10 al 12 aprile il Friuli collinare si ritrova a Flaibano per Un Biel Vivi 2026, manifestazione che quest’anno fa tappa tra piazza Monumento ai Caduti, piazza Celso Cescutti e via Dante Alighieri. L’evento celebra i sapori, le tradizioni e lo spirito delle Pro loco del Friuli collinare, con un vero villaggio dedicato ai prodotti tipici, ai produttori e agli artigiani locali, accanto a laboratori, escursioni, convegni, mostre, sport, dog walking, visite e persino voli in elicottero sul territorio. Grande spazio anche alla gastronomia, con 35 piatti diversi proposti dalle Pro loco partecipanti, il tutto accompagnato da musica dal vivo, dj set, dimostrazioni di frico ed eventi pensati per animare tutto il weekend.

Sacile rinnova la Fiera Primaverile degli Uccelli

A Sacile torna la 79ª Fiera Primaverile degli Uccelli, inserita in una cornice che va dal 9 al 12 aprile, ma con il suo momento più atteso proprio domenica 12 aprile nel cuore del centro storico. La manifestazione anticipa la più nota Sagra dei Osei di agosto e propone una giornata che intreccia natura, tradizione e cultura, con ampio spazio dedicato a fiori, piante ornamentali e da giardino, esposizioni di floricoltori, vivaisti e agricoltori, ma anche con il tradizionale richiamo al mondo degli uccelli e degli animali da cortile. Accanto a questo trovano posto artigiani, hobbisti, specialità enogastronomiche e anche la presentazione del libro di Toni Capuozzo Una piccola guerra. Il 6 maggio del Friuli, in un programma che rende la fiera una delle tappe più caratteristiche del weekend.

A Udine riaprono le Sale Cimeli della Brigata Julia

Per chi cerca un appuntamento diverso dal solito, domenica 12 aprile a Udine sarà possibile visitare gratuitamente le Sale Cimeli della Brigata Julia, all’interno della caserma “Di Prampero”. L’iniziativa rientra nel calendario di aperture mensili promosso dalla Brigata Alpina “Julia” e consente al pubblico di accedere agli spazi espositivi dalle 9 alle 13, con ingressi a gruppi di massimo 20 persone ogni 30 minuti dal portone d’onore di via Sant’Agostino 8. All’interno della caserma sarà possibile ripercorrere la storia della Brigata attraverso uniformi, documenti, fotografie e oggetti simbolo, in una visita che intreccia memoria militare e storia del territorio friulano.

Nel complesso, quello dell’11 e 12 aprile è un weekend che offre proposte molto diverse tra loro ma accomunate da un forte legame con il territorio: dalle feste di primavera alle eccellenze gastronomiche, fino agli eventi culturali e alle aperture straordinarie. Un’occasione in più per muoversi tra borghi, città e paesaggi